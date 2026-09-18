УЛАСБЕК САДИБЕКОВ НАЗНАЧЕН АКИМОМ БАЙДИБЕКСКОГО РАЙОНА

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров представил активу Байдибекского района нового акима.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и на основании согласия депутатов Байдибекского районного маслихата акимом Байдибекского района назначен Уласбек Садибеков.

Аким области Нуралхан Кушеров поздравил нового акима с назначением и пожелал успехов в ответственной работе. Также он отметил важность качественного выполнения задач, поставленных Главой государства, и поручил системно продолжить работу по активизации социально-экономического развития района, привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры, эффективному использованию потенциала сельского хозяйства и повышению качества жизни населения.

Уласбек Садыбекулы Садибеков родился в 1967 году в Байдибекском районе. Образование – высшее. В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-электрик», в 2001 году – университет «Кайнар» по специальности «Экономист».

Трудовую деятельность начал в 1983 году рабочим в откормочном комплексе в Алгабасском районе Южно-Казахстанской области.

В 1984-1986 годах обучался в Целиноградском сельскохозяйственном институте. В 1986-1987 годах проходил воинскую службу в рядах Советской Армии, в 1987-1992 годах продолжил обучение в указанном институте.

В 1992-1993 годах работал председателем комитета по делам молодежи городской администрации Акмолы.

В 1993-1994 годах – специалист, главный специалист отдела внутренней политики Алгабасской районной администрации Южно-Казахстанской области, в 1994-1996 годах – начальник управления по делам молодежи, туризма и спорта районной администрации.

В 1996-1998 годах – директор ТОО «Жетиген» в городе Шымкенте.

В 1998-2002 годах – заместитель акима Байдибекского района.

В 2002-2004 годах – заведующий отделом социально-культурного комплекса аппарата акима Южно-Казахстанской области, в 2004-2005 годах – директор департамента по делам молодежи и внутренней политики области.

В 2005-2006 годах – директор департамента внутренней политики Южно-Казахстанской области.

В 2006-2007 годах – аким Байдибекского района, в 2007-2009 годах – аким Сарыагашского района.

В 2009-2012 годах – первый заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала НДП «Нур Отан».

В 2012-2016 годах – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В 2016-2018 годах – заместитель акима Южно-Казахстанской области, в 2018-2019 годах – советник акима Туркестанской области – представитель в городе Нур-Султан.

В 2019-2023 годах – аким Сайрамского района.

С 2023 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Уласбек Садыбекулы за заслуги на государственной службе награжден рядом государственных наград. Кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат».

В завершение встречи глава региона пожелал новому акиму Байдибекского района успехов в дальнейшей работе и поручил качественно реализовать задачи, направленные на социально-экономическое развитие района.