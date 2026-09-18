В Туркестане организована региональная выставка-конкурс «Лучший товар Казахстана-2026», направленная на развитие отечественного производства и предпринимательства. В выставке приняло участие более 200 товаропроизводителей Туркестанской области. Вниманию публики были представлены продукты питания, продукция легкой и текстильной промышленности, мебель, строительные материалы, сельскохозяйственная продукция, изделия ручной работы, а также современная технологическая продукция и производственное оборудование.

В комплексе «Конгресс холл» города Туркестана состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана-2026». В мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Канат Шарлапаев, член Президиума НПП «Атамекен», председатель Туркестанского областного маслихата Нуралы Абишов, директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Асылан Ибадуллаев, предприниматели, руководители производств и представители делового сообщества.

На торжественном собрании особое внимание было уделено качеству производимой в регионе продукции, производственному потенциалу предпринимателей и вопросам вывода местных товаров на новые рынки.

Аким Туркестанской области отметил важность производства и предпринимательства в экономике региона, особо подчеркнув труд местных товаропроизводителей.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что знак «Сделано в Казахстане» (Made in Kazakhstan) должен стать реальным знаком качества и конкурентоспособности на рынке. Это важная задача, направленная на усиление отечественного производства и выпуск качественной и конкурентоспособной продукции. В рамках реализации этой задачи при прямой поддержке Правительства в стране приоритет отдается модернизации отечественного производства, развитию малого и среднего бизнеса. Благодаря такой системной поддержке Туркестанский регион встал на путь динамичного развития. В настоящее время в области насчитывается около 200 тысяч субъектов среднего и крупного предпринимательства. За восемь месяцев 2026 года данными предпринимателями произведено продукции на 1,2 триллиона тенге. Считаю, что это результат работы по открытию новых производств и глубокой переработке сырья в регионе. Экспортный потенциал области также растет из года в год. В первом полугодии 2026 года внешнеторговый оборот области составил 2,3 миллиарда долларов США, что на 611 миллионов долларов США, или на 36,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта увеличился на 323,4 миллиона долларов США, или на 36,5 процента и достиг 1,2 миллиарда долларов. Мы проанализировали импортируемые в область товары и, сопоставив с собственным сырьем, определили приоритетные направления. На этой основе подготовлено 40 инвестиционных предложений по таким проектам, как глубокая переработка овощей, детское питание, томатная паста, молочная продукция. Также мы создали каталог, включающий более 400 видов продукции отечественных товаропроизводителей в различных отраслях экономики. Это конкретный шаг, направленный на широкое представление возможностей местной продукции и формирование производственной цепочки от сырья до готовой продукции. Поскольку Туркестан является единственным регионом в стране, где выращивают хлопок, мы делаем акцент не на продаже его как сырья, а на его полной переработке от поля до готовых тканей и текстильной продукции. В этом направлении компания «Kazakhstan Lihua» реализует проект по созданию текстильного кластера. После полного запуска проекта планируется увеличить выпуск продукции с добавленной стоимостью из хлопка в 2-3 раза. Кроме того, в области особое внимание уделяется глубокой переработке сельхозпродукции. К примеру, в Шардаринском районе реализуется проект завода «Казкрахмал» по глубокой переработке кукурузы. Завод путем глубокой переработки кукурузы будет выпускать 26 видов продукции. Также в нашем регионе запущены такие проекты, как современный мясокомбинат, новое предприятие по производству безалкогольных напитков, завод по производству дронов для сельского хозяйства, завод по производству промышленных холодильников, завод по производству напольных покрытий. Достижение каждого из вас – это достижение не только Туркестанской области, но и всей страны. Выражаю искреннюю благодарность всем предпринимателям, которые развивают отечественное производство, открывают новые рабочие места и придают импульс развитию экономики страны. Пусть экономика нашей страны будет мощной, а отечественное производство – процветающим! – сказал глава региона.

В ходе торжественного мероприятия были награждены победители регионального этапа «Лучший товар Казахстана-2026». Так, в номинации «Лучшие товары для населения» лучшими признаны ТОО «Балмуздак» из Толебийского района, ТОО «Идеал Туркестан» из города Туркестана и ТОО «Divalux» из Сауранского района. В номинации «Лучшие товары производственного назначения» победили АО «Совместное Предприятие «Акбастау», занимающееся добычей урановых и ториевых руд в Сузакском районе, ТОО «Ордабасы кус» из Ордабасы и ТОО «Zhanassyl» из Жетысайского района. А в номинации «Лучшие продовольственные товары» победили ТОО «Алекс» из Сарыагашского района, ТОО «Асыл-LTD» из Туркестана и ИП «Алихан-Ата».

По экспортному направлению награждены три предприятия и 15 победителей по региональным номинациям.

Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Канат Шарлапаев отметил важность поддержки отечественных производителей и вывода их продукции на рынок.

– Для предпринимателя производство продукции – это лишь часть работы. Самое важное – вывести качественный товар на рынок, найти постоянного покупателя и открыть путь к новым каналам сбыта. Сегодняшняя выставка объединяет эти возможности на одной площадке. В Туркестанской области высокий как производственный потенциал, так и предпринимательская активность. Теперь задача – превратить этот потенциал в конкретный рыночный результат, расширить выход местной продукции в торговые сети и на экспортные рынки, – сказал Канат Шарлапаев.

Главная особенность мероприятия в том, что оно не ограничивается форматом выставки. Для предпринимателей сформирована площадка, позволяющая установить деловые связи с торговыми сетями, дистрибьюторами, финансовыми и логистическими организациями, инвесторами и зарубежными партнерами.

В рамках выставки проходит экспортный форум «MADE IN TURKISTAN: EXPORT FORUM 2026». В ходе форума обсуждаются вопросы вывода отечественной продукции на экспорт, финансирования, международных стандартов и сертификации, логистики, выхода в торговые сети и на маркетплейсы. Предприниматели проводят прямые переговоры в формате B2B с торговыми сетями Казахстана, гипермаркетами, оптовыми компаниями, дистрибьюторами, маркетплейсами и другими потенциальными покупателями. Кроме того, предусмотрена возможность установления деловых связей с зарубежными партнерами из Узбекистана, Кыргызстана и Китая.

Таким образом, региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2026» стал не только площадкой для демонстрации производственного потенциала Туркестанской области, но и деловой площадкой, связывающей местных товаропроизводителей с новыми покупателями, партнерами и экспортными рынками.

Пресс-служба акима Туркестанской области