В ТУРКЕСТАНЕ ПРОХОДИТ ЯРМАРКА ТОВАРОВ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

В Туркестане проходит ярмарка «Atameken Fair Turkistan Brand». В мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Канат Шарлапаев, которые ознакомились с отечественной продукцией, производимой в регионе.

На одной площадке собрались лучшие производители области, представившие качественную отечественную продукцию и новые бренды. Это позволило продемонстрировать результаты работы, направленной на развитие предпринимательства в регионе, открытие новых производств и увеличение доли местной продукции.

Сегодня в Туркестанской области предпринимательство и производство развиваются динамично. За восемь месяцев 2026 года субъекты среднего и крупного предпринимательства региона произвели продукции на 1,2 трлн тенге. При этом приоритет отдается глубокой переработке сырья, открытию новых производств и выпуску готовой продукции.

Растет и экспортный потенциал региона. В первом полугодии 2026 года внешнеторговый оборот области составил $2,3 млрд, увеличившись на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта вырос на 36,5% и достиг $1,2 млрд.

В рамках работы в этом направлении подготовлено 40 инвестиционных предложений по таким приоритетным направлениям, как глубокая переработка овощей, детское питание, томатная паста, молочная продукция. Также создан специальный каталог, включающий более 400 видов продукции отечественных товаропроизводителей в различных отраслях экономики. Развиваются хлопковый и мясной кластеры. Приоритет отдан сфере глубокой переработки.

Данная работа направлена на широкое представление возможностей местной продукции и формирование в регионе производственной цепочки от сырья до готовой продукции.

Пресс-служба акима Туркестанской области