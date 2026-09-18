НУРАЛХАН КУШЕРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИУМА НПП «АТАМЕКЕН» КАНАТОМ ШАРЛАПАЕВЫМ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с председателем Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Канатом Шарлапаевым.

В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки инвестиционных проектов, развития обрабатывающей промышленности, решения инфраструктурных проблем, а также устранения земельных, финансовых и административных барьеров.

В настоящее время в регионе сформирован пул из 122 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,8 трлн тенге. В случае их полной реализации планируется создать более 17 тысяч рабочих мест.

Стороны договорились усилить работу по сопровождению инвесторов, оперативно решать актуальные проблемы представителей бизнеса и продолжить совместную работу по развитию местных производственных цепочек.