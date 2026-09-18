Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями Созакского района и выслушал их предложения и обращения. На встрече в открытом формате были обсуждены вопросы повышения потенциала района, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и улучшения качества жизни населения.

В ходе встречи глава региона рассказал о проводимой в области работе в рамках поручений Главы государства и отметил необходимость эффективного использования экономических возможностей Созакского района.

– Как вы знаете, согласно Указу Главы государства, акимам областей поручено встречаться с жителями всех районов и решать проблемы в открытом диалоге. В соответствии с этим сегодня мы встречаемся с жителями Созакского региона, расположенного у подножия древнего Каратау, богатого полезными ископаемыми, лидирующего по добыче урана. В основных социально-экономических показателях развития района наблюдается положительный рост. За семь месяцев 2026 года объем валового регионального продукта составил 705,3 миллиарда тенге и увеличился на 25,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем промышленной продукции достиг 662,5 миллиарда тенге, рост составил 18,1 процента. В том числе продукция обрабатывающей промышленности составила 241,2 миллиарда тенге, увеличившись на 13,7 процента. Объем инвестиций в основной капитал достиг 193,1 миллиарда тенге и вырос на 41 процент по сравнению с периодом прошлого года. Это говорит о высоком экономическом потенциале района. Однако показатели развития самого богатого по ископаемым района, с большими экономическими возможностями должны быть еще лучше. Поэтому в предстоящий период необходимо усилить работу по привлечению инвестиций, реализации новых проектов, увеличению рабочих мест и повышению благосостояния жителей, – сказал Нуралхан Кушеров.

Аким области также остановился на проведенных в Созакском районе инфраструктурных работах. В 2025 году все сельские округа и поселки были освещены. Завершены работы по реконструкции систем питьевой воды в населенных пунктах Созак, Каратау и Шакырык, объекты введены в эксплуатацию. На благоустройство улиц Жибек жолы и С. Кожанова в районном центре направлены средства.

В январе текущего года в селе Шолаккорган введено в эксплуатацию здание центральной библиотеки. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» сдан современный спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью 1,9 млрд тенге.

На встрече аким области отметил важность экологической программы «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Главы государства.

В целях стимулирования населения и прилегающих территорий объектов предпринимательства к благоустройству с 2024 года проводится областной конкурс «Үлгілі ауыл». За последние два года из Созакского района в числе призеров оказались села Жартытобе и Жуантобе. В 2024 году в селе Жартытобе, занявшем третье место, введена в эксплуатацию детская площадка street workout стоимостью 26 млн тенге. А в селе Жуантобе, тоже занявшем третье место в конкурсе в 2025 году, ведется строительство спортивного комплекса стоимостью 100 млн тенге. Завершить объект планируется в этом году.

В прошлом году по решению семи вопросов, поднятых на встрече акима области с жителями Созакского района, был утвержден план мероприятий. На сегодняшний день шесть из них полностью выполнены, по одному вопросу ведется работа.

На встрече жители задавали вопросы по благоустройству сел, инфраструктуре и другим направлениям, озвучили свои обращения. Н. Кушеров внимательно выслушал каждый вопрос и дал конкретные поручения руководителям ответственных управлений и акимату района. Он сообщил, что будет держать на контроле исполнение поднятых вопросов.

После этого аким области принял граждан по личным вопросам. Жители озвучили обращения, касающиеся жилья, инфраструктуры, земельных участков, социальной поддержки, занятости и предпринимательства. Каждый вопрос взят на контроль, будет проведена соответствующая работа.

Пресс-служба акима Туркестанской области