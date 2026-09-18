НУРАЛХАН КУШЕРОВ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ХОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В СОЗАКЕ

В рамках поручений Главы государства по созданию условий для оказания качественных медицинских услуг жителям сел и модернизации социальных объектов в Созакском районе ведется работа по обновлению инфраструктуры здравоохранения. В этой связи аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров ознакомился с ходом капитального ремонта здания центральной районной больницы в селе Шолаккорган.

Общая стоимость проекта капитального ремонта больницы составляет 4,1 млрд тенге. Заказчиком проекта является корпоративный фонд социального развития «Түркістан», генеральным подрядчиком – ТОО «KazBuildCo». Проект реализуется при финансировании фонда «Samruk-Kazyna Trust». Строительные работы запланированы на 2026-2027 годы. В настоящее время на строительной площадке трудятся 75 человек.

Руководитель подрядной компании доложил акиму области о проводимых работах и сообщил, что работы осуществляются поэтапно в соответствии с графиком строительства. Н. Кушеров высказал ряд замечаний, обратив особое внимание на качество капитального ремонта здания больницы и поручив завершить строительные работы в установленный срок и качественно.

Пресс-служба акима Туркестанской области