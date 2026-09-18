Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Созакский район посетил производственный цех ТОО «Sozaq Group» в селе Шолаккорган и ознакомился с работой предприятия. На предприятии производятся спецодежда, бытовые перчатки, носки и рабочая обувь, а также специальные покрытия.

Производственный объект создан в 2026 году, в проект привлечено 250 млн тенге инвестиций. Кроме того, в рамках программы «Ауыл аманаты» выделено 34 млн тенге. Предприятие способно производить в год 876 тысяч экземпляров бытовых перчаток, 25 тысяч экземпляров спецодежды, 25 тысяч пар носков, 10 тысяч экземпляров рабочей одежды и 5 тысяч экземпляров специальных покрытий. Продукция в основном реализуется крупным горнодобывающим предприятиям района. В настоящее время на производстве постоянной работой обеспечены 30 человек.

В ходе осмотра производства глава региона поручил усилить работу по повышению производственного потенциала предприятия, держать качество продукции под постоянным контролем и усилить работу по трудоустройству местных жителей. Новое производство позволит повысить промышленный потенциал района, увеличить объем местной продукции и создать новые рабочие места. Кроме того, глава региона ознакомился с проектами, реализуемыми в рамках программы «Ауыл аманаты», и встретился с предпринимателями.

Пресс-служба акима Туркестанской области