В сельский округ Жартытобе Созакского района проведен природный газ, и населенный пункт подключен к газоснабжению. Теперь в сельском округе 680 абонентов, или более четырех тысяч жителей, будут пользоваться голубым топливом. Это результат работы по повышению качества жизни населения, модернизации инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Радость жителей разделил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который посетил Жартытобе и поздравил жителей села с запуском природного газа.

– Сегодня вы получили долгожданное голубое топливо. От всей души поздравляю всех вас с этим радостным событием! Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию социально-инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов. В соответствии с поручением Президента в Туркестанской области системно ведется работа по газификации населенных пунктов. При этом хочу отметить особую значимость автоматизированной газораспределительной станции, построенной в Созакском районе. Этот объект стоимостью 4,1 миллиарда тенге позволит обеспечить природным газом половину населенных пунктов района. Сегодня эта возможность стала реальностью. Природный газ проведен в населенные пункты Жартытобе, Акколтык и Бабата. Такие масштабные проекты, направленные на благо населения, будут продолжены. Поэтапное обеспечение всех населенных пунктов Туркестанской области природным газом – наша главная задача, – сказал глава региона.

Работы по газификации сельского округа Жартытобе выполнены по заказу отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Созакского района. Общая стоимость проекта - 1,8 млрд тенге. Из них 800 млн тенге выделено из республиканского бюджета, 800 млн тенге – из областного, 200 млн тенге – из местного бюджета.

В целом, в 2025 году по области было начато строительство 87 объектов газоснабжения населенных пунктов, из них 45 завершены. Голубое топливо подведено в 41 населенный пункт с населением 102 тысячи человек. За восемь месяцев текущего года количество газифицированных населенных пунктов достигло 610, тем самым 89,4% жителей региона обеспечено голубым топливом. Работы по обеспечению населенных пунктов природным газом будут поэтапно продолжены.

Пресс-служба акима Туркестанской области