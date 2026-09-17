В Туркестане состоялся концертный вечер «Сиқырлы саз», организованный многофункциональным комплексом «Конгресс-холл» и Туркестанским областным филиалом Союза композиторов Казахстана. Главной особенностью музыкального вечера стало участие в одном концерте 10 композиторов, вносящих вклад в профессиональное музыкальное искусство Туркестанского региона, и переплетение их произведений на сцене.

В мероприятии принял участие председатель Союза композиторов Казахстана Серикжан Абдинуров, который поблагодарил жителей Туркестана, оказавших поддержку композиторам старшего поколения. Директор комплекса «Конгресс-холл» Аскар Кенехан от имени акимата области вручил 10 композиторам благодарственные письма и отметил их вклад в культурно-духовное развитие региона.

В ходе программы были исполнены произведения Бөрі Исы, Алимбека Конысбекова, Куралай Сатмуханбетовой, Тынысбека Коныратбаева, Сауранбека Елеуова, Еркина Нурымбетова, Марата Ильясова, Бекжигита Сердали, Мухана Байбосынова и Алимбая Ботакараева. Зрители вместе с артистами исполняли произведения, вошедшие в золотой фонд казахского песенного искусства.

Украсили вечер фольклорный ансамбль «Алқоңыр», творческий хор «Жаңа леп», студенческий хор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, кобызистка Жамиля Нурымбетова, а также певцы и танцоры комплекса Конгресс-холла. Фольклорным ансамблем «Алқоңыр» дирижировал Еркин Нурымбетов, подчеркнув национальный колорит и художественную особенность произведений.

Ветераны-композиторы выразили благодарность за оказанное уважение к их творчеству. Таким образом, новый сезон комплекса «Конгресс-холл» открылся содержательным и значимым концертом, подарившим жителям Туркестана духовный подъем.

Пресс-служба акима Туркестанской области