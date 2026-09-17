16 сентября состоялась очередная двадцать шестая сессия Туркестанского областного маслихата восьмого созыва. В ней приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, работники акимата области, председатели городских и районных маслихатов, акимы Казыгуртского, Тюлькубасского районов, руководители государственных органов области, представители общественных организаций и средств массовой информации области.

На сессии под председательством председателя областного маслихата Нуралы Абишова было рассмотрено 20 важных вопросов. В частности, были заслушаны отчеты акима области, руководителей областных управлений - ветеринарии, образования и пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Акимы Казыгуртского и Тюлькубасского районов предоставили информацию о средствах, выделенных районам из республиканского и областного бюджетов. Кроме того, были внесены изменения и утверждены составы некоторых комиссий и советов при акимате области.

Глава региона подвел итоги сессии и пожелал успехов работе маслихата.

– Выражаю искреннюю благодарность всем вам за всестороннее рассмотрение и поддержку вопроса повестки дня сегодняшней очередной сессии. Принятые решения направлены на обеспечение социально-экономического развития области, улучшение качества жизни населения, своевременную реализацию инфраструктурных проектов. Эффективное и целевое освоение бюджетных средств будет находиться под строгим контролем. Благодаря совместной работе с начала года мы стабильно лидируем в республике по краткосрочному экономическому росту. За восемь месяцев текущего года краткосрочный экономический рост составил 121,9 процента, и наша область вышла на первое место в стране. Это результат системной работы и эффективного использования потенциала региона. Нам необходимо сохранить этот темп и активизировать совместную работу. Желаю успехов в вашем труде на благо страны, благополучия вашим семьям и крепкого здоровья! – сказал Н. Кушеров.

В целом, по вопросам, рассмотренным на сессии, депутатами маслихата приняты соответствующие решения. Народные избранники отметили изменения в регионе и положительно оценили работу акимата области.

Пресс-служба акима Туркестанской области