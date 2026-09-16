В Туркестанской области подготовка к предстоящему отопительному сезону ведется согласно утвержденному графику. Проводимые работы находятся на постоянном контроле регионального штаба.

В области имеется один теплоэнергетический комплекс, 34 централизованных и 2 210 котельных автономных бюджетных учреждений. На сегодняшний день к отопительному сезону подготовлено 1 310 объектов образования, 737 - здравоохранения, 239 - культуры, 74 - спорта, 9 - занятости и 737 многоэтажных жилых домов.

Запланированные работы выполняются в соответствии с графиком. В целях модернизации и ремонта тепловых сетей в городах Кентау, Туркестане и Созакском районе запланирован ремонт тепловых сетей общей протяженностью 24,1 км. На сегодня выполнено 23,1 км, работы завершены на 96%.

В Кентау предусмотрена реконструкция 14,5 км магистральной тепловой сети. Подрядная организация за счет собственных средств заменила 2,5 км тепловой сети. Полностью завершены монтажные работы на магистральной тепловой сети протяженностью 1 км вдоль улицы Жибек жолы. На этом участке демонтирована труба диаметром 325 мм и установлена новая труба диаметром 426 мм. Кроме того, проведены монтажные работы на полном участке магистрального теплопровода протяженностью 550 метров, диаметром 630 мм вдоль автомобильной дороги Кентау-Хантагы.

Работы по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей в Кентау ведутся в три очереди. Полностью завершены 16 км сетей, запланированных в первую очередь. Работы второй очереди также полностью выполнены. Работы третьей очереди продолжаются, их планируется завершить до конца сентября.

В микрорайонах №1 и №2 города Туркестана полностью завершены монтажные работы 1,2 км тепловых сетей, запланированных к ремонту.

В результате интенсивной газификации в регионе снижается и потребность в угле. По итогам 2025 года из 801 населенного пункта области 606 подключены к газу. В результате потребность в угле снизилась на 70,8 тыс. тонн. В настоящее время необходимый объем составляет 535,6 тыс. тонн.

Потребность бюджетных учреждений в угле составляет 86,1 тыс. тонн. На сегодня из них доставлено 62,9 тыс. тонн, или 73%. Потребность населения составляет 182,1 тыс. тонн, на сегодня доставлено 65 тыс. тонн, или 37%. Из необходимых для тепличных хозяйств 267,4 тыс. тонн доставлено 18 тыс. тонн, или 7%.

В настоящее время на угольных тупиках накоплен запас в 55 тыс. тонн. Доставкой угля населению занимаются 26 предпринимателей. Работы по транспортировке топлива ведутся на постоянной основе.

В целом, подготовка к предстоящему отопительному сезону в области продолжается согласно утвержденному плану, все направления работ находятся на постоянном контроле акима области Нуралхана Кушерова и регионального штаба.

Пресс-служба акима Туркестанской области