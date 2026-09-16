ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

В Центре приема граждан в городе Туркестане заместитель акима Туркестанской области Канат Кайыпбек провел личный прием жителей региона, выслушав их обращения и предложения.

В личном приеме приняли участие жители города Туркестана и Келесского, Сарыагашского, Сауранского, Созакского районов. Граждане в основном обратились с просьбами о реализации предпринимательских инициатив, получении льготных кредитов, по земельным вопросам. Так, житель Сарыагашского района презентовал проект по переработке старой одежды и попросил оказать поддержку в получении льготного кредита для его реализации. Заявитель ранее уже получал поддержку в рамках программы «Ауыл аманаты» и обладатель безвозмездного гранта. Ознакомившись с проектом, замакима области поручил руководителям отрасли наладить связь с соответствующими финансовыми институтами и в рамках закона провести работу по сопровождению проекта.

В ходе приема также были подняты вопросы оценки бизнес-объектов, использования орошаемых и пастбищных земель, вопрос карьера, содействия в реализации изделий ручной работы и другие.

К. Кайыпбек поручил ответственным лицам изучить каждый вопрос в соответствии с требованиями закона и рассмотреть пути решения.

– Ответственно относитесь к обращениям жителей, налаживайте постоянную обратную связь с гражданами. Большинство поднимаемых вопросов должно решаться на районном и городском уровнях. Поэтому каждое обращение необходимо тщательно изучить и принять конкретное решение в рамках закона. Бездействие недопустимо, – сказал заместитель акима области.

Исполнение предложений и поднятых проблем, озвученных в ходе личного приема, будет находиться на прямом контроле заместителя акима области.

Отметим, аким области и его заместители на регулярной основе проводят личные приемы. Записаться на личный прием можно через единую базу е-Otinish или обратившись в Центр приема граждан.

Пресс-служба акима Туркестанской области