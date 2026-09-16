В ТУРКЕСТАНЕ ПРОШЕЛ МУЗЫКАЛЬНО-ЛИРИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ҚАУЫРСЫН ЖҮРЕК ЖЫРЛАРЫ»

Клуб «Креативная молодежь» при Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Азрет Султан» организовал в честь открытия осеннего сезона музыкально-лирический вечер «Қауырсын жүрек жырлары». Вечер открыл директор музея-заповедника Ерлан Дакенов.

Главная цель вечера – широкая популяризация поэзии, поддержка молодых творческих личностей и создание особой духовной атмосферы для зрителей через мелодичные песни и проникновенные стихи. В рамках мероприятия была организована книжная выставка библиотеки музея-заповедника и представлена познавательная программа, сочетающая литературу и искусство.

В вечере приняли участие директор Туркестанского областного филиала Союза писателей Казахстана Айдар Сейдазым, известные в регионе поэты Сайлаухан Жоланов, Асылзат Арыстанбек, Габит Сапарбек, а также молодые поэты Бауыржан Ерман, Кайсар Бауыржан, Турарбек Каныбек, Ильяс Куандык, Абылайхан Хамитулы, которые прочли свои стихи. Также свое искусство продемонстрировали представители сферы культуры Жанар Болатбекова, Алмас Мухтарулы, Бауыржан Садыбеков, Арсен Турсынбай. Сотрудники музея-заповедника также представили свое творчество вниманию зрителей.

На вечере, прошедшем под открытым небом, переплелись красивые мелодии и душевная поэзия, нежные чувства и прекрасное настроение. В мероприятии приняли участие поэты и композиторы, кюйши, представители интеллигенции, специалисты музея и сферы культуры, творческая молодежь и представители СМИ.

В завершение вечера выступили член Общественного совета Туркестанской области, руководитель общественного объединения медиаторов «Бітімгер» Бакытжан Бейсембаев и председатель Ассоциации выпускников Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Мариям Асанова, подведя.

Пресс-служба акима Туркестанской области