ТУРКЕСТАН: КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ БУДЕТ УСИЛЕН

В Туркестане состоялось заседание штаба по привлечению населения к системе обязательного социального медицинского страхования. В совещании под председательством первого заместителя акима области Зулфухара Жолдасова приняли участие ответственные специалисты сферы здравоохранения и руководители медицинских организаций.

На совещании были проанализированы показатели сферы здравоохранения за первое полугодие 2026 года, неисполненные плановые индикаторы, обращения и жалобы граждан, а также итоги работы частных медицинских организаций с начала года.

На заседании были заслушаны содержательные доклады, подняты актуальные вопросы. Также проанализированы пути их решения.

Первый замакима области отметил важность усиления обратной связи с населением и поручил руководителям медицинских организаций решать проблемы граждан, не доводя их до областного уровня, на уровне районов и городов. Кроме того, поручено усилить работу по предотвращению жалоб.

Не остался без внимания и вопрос оформления инвалидности. Предложено взять на строгий контроль работу в этом направлении, а также, в соответствии с поручением акима, области пересмотреть деятельность председателей врачебно-консультативных комиссий (ВКК).

Помимо этого, проанализированы результаты деятельности частных медицинских организаций за восемь месяцев 2026 года, особое внимание уделено работе клиник, находящихся в «красной зоне» по показателям качества медицинских услуг. В связи с этим департаменту Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области поручено провести анализ качества деятельности указанных медицинских организаций и внести предложение о повторном рассмотрении соответствия лицензионным требованиям в рамках действующего законодательства.

Филиалу Фонда социального медицинского страхования по Туркестанской области поручено при рассмотрении вопроса финансирования на 2027 год учитывать показатели и качество услуг частных клиник, находящихся в «красной зоне».

В завершение совещания руководителям медицинских организаций были поставлены конкретные задачи по обеспечению полного выполнения установленных показателей, усилению обратной связи с населением, качественному рассмотрению обращений граждан и повышению доступности и качества медицинской помощи.

Пресс-служба акима Туркестанской области