Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с представителем компании «United Green» Биркбеком Жерардом.

На встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта в регионе, развития сферы переработки молока и укрепления двустороннего партнерства.

Британская компания проявила заинтересованность в реализации проекта в сфере переработки молока в Туркестанской области. Аким области рассказал об инвестиционном потенциале региона и выразил готовность оказать необходимую поддержку в ходе реализации проекта.

Исследовательские работы и переговоры продолжаются.

Отметим, в Туркестанской области действуют индустриальные зоны, где инвесторам предлагаются земельные участки с готовой инфраструктурой, и малые промышленные парки, позволяющие арендовать или выкупить готовые здания на льготных условиях. Кроме того, имеется специальная экономическая зона «TURAN», где для инвесторов, нацеленных на развитие глубокой переработки, предусмотрены налоговые и таможенные льготы. Ход реализации инвестиционных проектов в указанных зонах находится на прямом контроле акима области Нуралхана Кушерова.

Пресс-служба акима Туркестанской области