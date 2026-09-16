В Туркестанской области проанализирован ход реализации программы «Таза Қазақстан». Этот вопрос был рассмотрен на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова. На заседании первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов доложил о проделанной работе.

12 сентября на территории области были организованы акции «Вместе к осенней чистоте!», «Встретим осень в чистоте!» и «Осенняя чистота – уважение к родной земле». В них приняли участие 15 936 человек, вывезено 779,8 тонны мусора, очищено 508,1 гектара территории. Через Telegram чат-бот «Таза Қазақстан» поступило 2 687 обращений, из них 2 645 исполнены, 42 обращения находятся в процессе исполнения.

В целях обеспечения чистоты и порядка в общественных местах также проводятся административные меры. По статье 434-2 составлено 5 930 протоколов и наложено штрафов на сумму 173,7 млн тенге, из которых взыскано 117,1 млн тенге. А по статье 505 составлено 8 204 протокола и наложено штрафов на 46,2 млн тенге.

На совещании также обсуждались стихийные свалки в населенных пунктах и недостатки, касающиеся благоустройства. В частности, в ходе мониторинга, проведенного в Сарыагашском районе и городе Арысь, выявлено 77 недостатков, в том числе 65 стихийных свалок и 12 проблем, касающихся дворов многоэтажных жилых домов.

Аким области поручил соответствующим государственным органам и акиматам районов и городов усилить работу по обеспечению чистоты населенных пунктов, устранению выявленных недостатков и формированию культуры чистоты.

Отметим, в сентябре во всем мире проходит международная акция World Cleanup Day – Всемирный день чистоты. В связи с этим 19 сентября по всей области планируется на высоком уровне организовать эту акцию, усилить работы по санитарной очистке, провести мероприятия по посадке деревьев.

Пресс-служба акима Туркестанской области