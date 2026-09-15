В Туркестанской области реализуется новый проект, направленный на повышение качества мобильного интернета и развитие телекоммуникационной инфраструктуры. На территории региона устанавливается около 20 опор двойного назначения. А именно, в городе Туркестане планируется установить 13 опор, в городе Кентау - три опоры. На сегодняшний день две из них уже установлены. Остальные опоры будут установлены до конца года. К одной опоре одновременно может подключиться около тысячи абонентов.

Опоры двойного назначения одновременно выполняют несколько функций: наряду с освещением улиц, они позволяют размещать телекоммуникационное оборудование операторов мобильной связи.

Внешне такие опоры не отличаются от обычных осветительных столбов. А необходимое связное оборудование размещается внутри конструкции. Это решение позволяет увеличить пропускную способность сети мобильной связи, улучшить качество покрытия интернетом и гармонично вписать телекоммуникационную инфраструктуру в архитектурный облик города.

Главная особенность проекта – нет необходимости устанавливать дополнительные конструкции для новых объектов связи. То есть одна опора служит и как инфраструктура освещения, и как современный телекоммуникационный объект, обеспечивающий цифровую связь.

Этот подход особенно важен для населенных пунктов, где растет численность населения и повышается спрос на цифровые сервисы. Сегодня мобильный интернет – это не только средство связи, но и важная инфраструктура, напрямую влияющая на повседневную жизнь жителей, использование государственных услуг, получение образования, предпринимательство и различные цифровые сервисы.

«Основная цель установки опор двойного назначения – повышение доступности мобильной связи и качества интернета для жителей. В связи с интенсивным развитием региона возрастают и требования к телекоммуникационной инфраструктуре. Поэтому интеграция связного оборудования с существующей городской инфраструктурой – эффективное и современное решение. Такие проекты не только развивают цифровую инфраструктуру, но и позволяют сохранить архитектурный облик населенных пунктов», – сказал руководитель управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Байдаулет Абай.

Работы в рамках проекта будут продолжаться поэтапно. В дальнейшем планируется расширение функциональных возможностей таких опор.

В частности, их можно будет использовать для размещения камер видеонаблюдения, датчиков измерения качества воздуха, систем интеллектуального освещения и других цифровых решений в направлении Smart City.

Таким образом, простая опора освещения в будущем может превратиться в многофункциональный инфраструктурный объект, объединяющий несколько цифровых сервисов.

Проект направлен на улучшение качества мобильного интернета в регионе, модернизацию цифровой инфраструктуры и эффективное сочетание современных технологий с существующей инфраструктурой населенных пунктов.

Пресс-служба акима Туркестанской области