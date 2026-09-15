ТУРКЕСТАН: В МАКТААРАЛЕ СО 174,5 ГЕКТАРА СОБРАНО 478 ТОНН “БЕЛОГО ЗОЛОТА”

В Мактааральском районе началась уборка хлопка. В этом году по району хлопком засеяно более 35,5 тысячи гектаров. Уже сейчас принимается первая продукция, и уборочные работы с каждым днем набирают темп.

Для мактааральских земледельцев начался один из самых ответственных периодов года. «Белое золото», за которым ухаживали с весны, собирается с полей и доставляется в пункты приема первой продукции.

Для получения хорошего урожая хлопка в течение лета были проведены необходимые агротехнические работы. В том числе полностью завершены летние вегетационные поливные работы на хлопковых полях. Теперь главная задача аграриев – своевременно и без потерь собрать созревший урожай.

Также активно ведутся работы по дефолиации для быстрого раскрытия коробочек хлопка. На сегодня эта работа проведена на площади более 29 тысяч гектаров. Ожидается, что эти работы будут полностью завершены в течение ближайшей недели.

А с начала уборки хлопка со 174,5 гектара собрано 478 тонн продукции. В настоящее время средняя урожайность хлопка составляет 27,4 центнера с гектара.

Одним из крестьянских хозяйств, рано начавших уборку хлопка, является крестьянское хозяйство «Бирлик 2». С хлопкового поля под председательством Атабека Кожабекова собирается по 40 центнеров продукции с гектара.

Сейчас в распоряжении аграриев района имеется 237 хлопкоуборочных комбайнов. Из них в ежедневной работе задействовано 24 комбайна. По мере завершения работ по дефолиации количество техники, привлекаемой к уборке, будет увеличиваться, и темпы работ на полях возрастут.

Хлопок – одна из важных культур в сельском хозяйстве не только Мактаарала, но и всей Туркестанской области. Поэтому в предстоящий период в центре внимания будут эффективное использование техники, сбор урожая в установленные сроки и недопущение потерь.

Пресс-служба акима Туркестанской области