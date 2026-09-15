ТҮРКІСТАНДА 143 КӨШЕДЕ ЖОЛ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛУДЕ
Түркістан қаласында жол инфрақұрылымын жаңарту және көшелердің жағдайын жақсарту бағытында ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Биыл қала бойынша жалпы ұзындығы 110,7 шақырымды құрайтын 143 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған.
Қазіргі таңда жұмыстардың негізгі бөлігі Шауғар, Бірлік және Сауран бөліктерінде атқарылуда. Жол жөндеу жұмыстарымен қатар, бірқатар аумақта сарқынды су жүйелерін жүргізу жұмыстары да жүзеге асырылуда. Осыған байланысты құрылыс барысында инженерлік желілердің орналасуы мен жол жабынының сақталуына ерекше назар аударылуда.
Қала әкімі Әзімбек Пазылбекұлы мердігер компаниялардың басшыларымен кездесіп, жұмыс барысын пысықтады. Мердігерлерге жұмыстарды белгіленген талаптарға сай сапалы орындауды, инженерлік желілерді жүргізу кезінде жаңадан жөнделген жолдардың қайта бұзылуына жол бермеуді тапсырды. Сондай-ақ, күзгі жауын-шашын кезеңіне дейін жұмыстарды сапалы аяқтап, жолдардың беріктігі мен тұрғындарға қолайлы жағдайды қамтамасыз етуді қатаң ескертті.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі