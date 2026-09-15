«ТАЗА КАЗАХСТАН»: В ОРДАБАСЫ ПРОЙДЕТ КОНКУРС «ЧИСТОЕ СЕЛО» МЕЖДУ СЕЛАМИ

Чистота села – это отражение культуры и ответственности жителей населенных пунктов. Для расположенного вдоль оживленной трассы, с обширной территорией сельского округа Торткуль вопрос чистоты всегда важен.

В 10 населенных пунктах, относящихся к данному округу, имеются 117 улиц, 9 детских игровых и 5 спортивных площадок, 4 парка, сквера и аллеи. В рамках акции «Таза Қазақстан» с начала года проведено 54 субботника.

На Telegram-бот поступило 52 обращения от жителей, через горячую линию iKOMEK 109 – 27 обращений, по которым проведена соответствующая работа. Об этом говорили на совещании с участием акима района Азата Оралбаева.

Во встрече в рамках акции «Таза Қазақстан» приняли участие жители, прибывшие из сельских округов Торткуль, Каракум, Женис и Боген, аксакалы и активные граждане сел, заместитель акима района, начальник районного отдела полиции Нуркен Сарыпбеков, руководитель аппарата, председатель районного совета ветеранов, руководитель газеты «Ордабасы оттары» и ответственные специалисты отрасли.

На совещании было отмечено, что вопрос чистоты необходимо рассматривать не только с точки зрения проделанной работы, но и с точки зрения личной ответственности жителя. Потому что убрать улицу – это одно, а сохранить чистоту – еще важнее.

В целях стимулирования поддержки чистоты глава района предложил провести конкурс «Чистое село». Он отметил, что готов поддержать инициативы жителей населенного пункта, ставшего победителем. Также отметил возможность представления граждан, активно участвовавших в акциях по наведению чистоты и общественных работах, к награде «Лучший активный гражданин года» по итогам года.

Эта инициатива нашла поддержку со стороны жителей. На собрании сельчане вынесли свои предложения и выразили готовность начать работы по обеспечению чистоты в своих селах и совместно участвовать в благоустройстве населенных пунктов.

Пресс-служба акима Туркестанской области