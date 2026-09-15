ТУРКЕСТАН: В САУРАНСКОМ РАЙОНЕ УЛУЧШАЕТСЯ КАЧЕСТВО МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

В Сауранском районе на системной основе продолжается работа по обеспечению жителей качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом. В рамках мероприятий, запланированных на 2026 год, со стороны АО «Kcell» на территории ряда населенных пунктов района установлены новые базовые станции.

В частности, базовые станции запущены в населенном пункте Шага, относящемся к сельскому округу “30 лет Казахстану”, в сельском округе Старый Икан и в населенном пункте Шекербулак, относящемся к сельскому округу Жуйнек.

Кроме того, приоритет отдается обеспечению высокоскоростной интернет-сетью вдоль автомобильных дорог республиканского значения. В районе поэтапно продолжаются работы по развитию цифровой инфраструктуры, обеспечению населенных пунктов качественной связью и повышению доступности интернет-услуг.

Пресс-служба акима Туркестанской области