В Туркестанской области в рамках программы «Таза Қазақстан» и в целях широкого внедрения передового опыта в сфере озеленения, увеличения площадей тополей и цветочных растений прошел семинар на тему «Выращивание тополей и цветочных растений». В семинаре, организованном на базе ТОО «Туркестан мақта» на территории Отырарского района и города Арыс, приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, акимы районов и городов.

На семинаре, модератором которого выступил заместитель акима области Нурбол Турашбеков, передовым опытом выращивания тополей поделился ответственный представитель ТОО «Туркестан мақта» Ван Сипань, а с докладом о выращивании цветочных растений выступил представитель передовой компании «ChangAn Group» Рэн Джиабога. Руководителям и представителям, ответственным за сферу озеленения, были разъяснены пути повышения продуктивности саженцев на засоленных и полупустынных землях.

Аким области остановился на важности встречи и отметил необходимость активизировать работу питомников во всех районах и городах и внедрять новые технологии.

– Программа «Таза Қазақстан», предложенная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, – это не временная кампания, а ответственное отношение к природе, улучшение экологического состояния населенных пунктов и устойчивое формирование зеленой и комфортной среды. Недостаточно ограничиваться лишь покупкой готовых саженцев из-за рубежа и высадкой их на определенных территориях. Главная задача – выращивать саженцы деревьев и цветочных растений у себя, ежегодно увеличивая их количество. Цель сегодняшней встречи – сформировать систему, позволяющую высаживать качественные саженцы. «Дело без плана – дерево без плодов». Поэтому каждый район и город должен, исходя из особенностей своей территории, определить виды деревьев и цветов, спланировать количество саженцев, площадь выращивания, систему полива, порядок ухода. Так мы превратим озеленение из кампании в постоянную систему. Сложилось мнение, что в засоленных районах нашей области якобы «деревья не растут». Но наши китайские коллеги, посадив саженцы именно на таких землях, довели приживаемость до 90 процентов и опровергли это мнение. Значит, дело не в земле, а в желании и ответственности. Вам были даны конкретные поручения по посадке саженцев. Однако ряд руководителей, выдвигая отговорки, уклонился от ответственности. Начиная с сегодняшнего дня требую от всех акиматов районов и городов внедрять новый опыт и достигать конкретных результатов. Мы должны не только обеспечить саженцами и цветами нашу область, но и иметь возможность поставлять продукцию в другие регионы. Для этого есть все условия, – сказал Н. Кушеров.

В завершение семинара акимам районов и городов были даны конкретные поручения по формированию качественного фонда саженцев, увеличению видов растений и усилению работы по выращиванию саженцев на местах. После этого участники семинара осмотрели тополиную рощу на территории ТОО «Туркестан мақта» и получили советы от специалистов по поливу и выращиванию. Сегодня приживаемость саженцев на этой территории превышает 90%. Ожидается, что этот опыт будет массово внедрен в регионе.

Что касается цветоводства, в Туркестанской области в целях благоустройства и озеленения населенных пунктов планируется создание тепличных комплексов общей площадью 5,37 гектара. Там будет выращено более 1 млн саженцев цветов. Кроме того, в питомниках областного лесного хозяйства на площади 0,87 гектара дополнительно планируется выращивание 1,4 млн саженцев цветов.

Отметим, в целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по посадке 15 млн саженцев деревьев в населенных пунктах по республике в Туркестанской области проведена соответствующая работа. В рамках данного поручения в регионе планируется высадить в общей сложности 1,1 млн саженцев деревьев. В результате в период с 2021 по 2025 годы в рамках поручения по области в целом было высажено более 3 млн саженцев.

Пресс-служба акима Туркестанской области