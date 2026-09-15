В Туркестанской области, на основе соглашения президентов Казахстана и Узбекистана, на границе двух стран создан международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия». В настоящее время активно ведутся работы по подведению необходимой внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объекту. Общая площадь центра, расположенного в Мактааральском районе, составляет 100 гектаров. На территории планируется реализация ряда крупных производственных проектов.

Заместитель акима Туркестанской области Канат Кайыпбек в ходе рабочей поездки в Мактааральский район посетил международный центр промышленной кооперации и проконтролировал работы по обеспечению инфраструктурой. Он поручил ответственным лицам обеспечить производственные объекты полной инженерной инфраструктурой и реализовать проекты в установленные сроки.

- Для инвестора должны быть созданы все необходимые условия. Сроки реализации каждого проекта должны строго соблюдаться, а возникающие вопросы – оперативно решаться. В особенности должна быть оказана всесторонняя поддержка предпринимателям по подведению инфраструктуры, оформлению земельных участков и получению соответствующих документов, – сказал К. Кайыпбек, отметив, что работы в этом направлении находятся на строгом контроле акима области.

Аким района Бахыт Асанов подробно доложил о проводимых работах в специальной экономической зоне и дальнейших планах.

В настоящее время в центре строительно-монтажные работы по внешней инфраструктуре завершены на 95%, ведутся пусконаладочные работы. Кроме того, ведутся строительно-монтажные работы по внутренней инфраструктуре, включающие водоснабжение, канализационные системы и благоустройство территории. На сегодня уровень выполнения этих работ составляет 45%.

В целях обеспечения готовой производственной инфраструктурой со стороны акимата построено восемь производственных зданий. В настоящее время на территории центра сформирован пул инвестиционных проектов общей стоимостью 47,5 млрд тенге. Кроме того, подписан ряд меморандумов с потенциальными инвесторами, желающими реализовать проекты в производственных зданиях. В результате в этом регионе будут созданы тысячи рабочих мест.

Близкое расположение международного центра промышленной кооперации к казахстанско-узбекской границе повышает его стратегическую значимость. Это открывает путь к развитию производственной кооперации, расширению торгово-экономических связей и эффективному использованию логистических возможностей.

Пресс-служба акима Туркестанской области