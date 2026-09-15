ОТКРЫЛСЯ VI СЕЗОН ТУРКЕСТАНСКОГО МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Туркестанский музыкально-драматический театр открыл занавес VI сезона. Новый сезон открылся полюбившимся зрителям спектаклем «МузАРТ».

«МузАРТ» – музыкально-драматический спектакль, отражающий путь становления легендарной группы, ознаменовавшей целую эпоху в казахском музыкальном искусстве и снискавшей любовь народа.

Такие постановки театра, как «МузАРТ», «Бунт невесток» с успехом прошли с аншлагом не только на родной сцене, но и на сценах Астаны, Алматы, Кызылорды, Шымкента. Кроме того, в августе коллектив театра поставил в Грузии пластический спектакль «Абай. Кара сөз» на основе «Слов назидания» Абая. На фестивале искусств, прошедшем в Москве, актеры театра были признаны лучшими и вернулись с несколькими наградами.

Известно, что в рамках таких творческих гастролей укрепляются культурные связи, дружеские отношения между странами и народами. В этом направлении Туркестанский музыкально-драматический театр и впредь ставит целью расширение международного партнерства и реализацию новых творческих проектов.

Со дня открытия театра поставлено 17 спектаклей. В их числе такие полюбившиеся зрителю основательные постановки, как «Борте», «Башня любви», «Магжан», «Бунт невесток», «Король вальса», «Бекзат», «Рай» и другие.

Отметим, в VI сезоне коллектив театра также планирует представить зрителям новые творческие проекты. В следующем месяце состоится премьера нового спектакля и очередной сюрприз для любителей театра.

Пресс-служба акима Туркестанской области

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