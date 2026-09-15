В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ИГР КОЧЕВНИКОВ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров принял и чествовал спортсменов Туркестанской области, которые защищали честь страны и показали высокие результаты на VI Всемирных играх кочевников. Он поздравил атлетов с победой и отметил, что их достижения дадут импульс развитию национальных видов спорта в Туркестанской области и вдохновят молодых спортсменов.

– Вы оправдали доверие страны, благодаря вам был поднят наш государственный флаг. От всей души поздравляю вас с этими победами! В грандиозных состязаниях, где приняли участие около трех тысяч спортсменов из более чем 100 стран, наш регион представлял 21 спортсмен, который завоевал 17 медалей. В том числе вы принесли в копилку Казахстана девять золотых медалей. Хочу особо отметить, что это самый высокий показатель среди регионов. Выражаю искреннюю благодарность вам, вашим тренерам и родителям. Мы продолжим работу по развитию национального спорта, – сказал Н. Кушеров.

На встрече спортсменам, одержавшим победу и занявшим призовые места на международном турнире, были вручены благодарственные письма Президента Республики Казахстан, акима Туркестанской области и денежные сертификаты. Обладателям первого места вручили по 500 тысяч тенге, спортсменам, занявшим второе место – по 300 тысяч тенге, обладателям третьего места – по 200 тысяч тенге. Спортсмены поблагодарили руководство области за поддержку.

В состязаниях честь страны в армрестлинге достойно защитили Нурдаулет Айдархан и Медет Куттымуратов. Оба спортсмена выступили как правой, так и левой рукой и завоевали по две золотые медали. В аударыспаке золотые медали завоевали Дарын Откелбай, Сырым Избасаров и Сайлау Мухаммеджан. В тенге ілу победителем стал Канат Бактыбай, завоевав золотую медаль. В тогызкумалаке в командном зачете чемпионкой стала Аружан Салман. В борьбе алыш Калмухан Турмаханбет завоевал бронзовую награду, а в спорте ордо Талгар Абилхан выиграл бронзовую медаль. В числе призеров – завоевавшая две серебряные медали в армрестлинге Улжан Оралбай, серебряный призер в кокпаре Абылайхан Нышанбеков, обладатель серебряной медали в кок бору Асылжан Мамыт и завоевавший бронзовую награду в спорте ордо Нурсултан Омир. Также призером в овари стала Асель Далиева.

В VI Всемирных играх кочевников приняли участие около трех тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира. По итогам соревнований национальная сборная Республики Казахстан заняла первое место в общем зачете, завоевав 74 медали. В их числе 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые медали. Спортсмены Туркестанской области, выступавшие в составе сборной Казахстана, принесли в копилку страны 17 медалей. Из них 9 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. В целом 9 золотых наград, то есть более 28% от общего числа золотых медалей, – на счету спортсменов Туркестанской области.

Пресс-служба акима Туркестанской области