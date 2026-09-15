В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ОТКРЫТО ОКОЛО 80 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

В Туркестанской области за восемь месяцев 2026 года открыто 79 069 рабочих мест. В том числе, в рамках утвержденных Президентом национальных проектов и государственных концепций за счет реализации 286 инфраструктурных проектов планировалось создание 2 465 рабочих мест. За отчетный период реализовано 250 проектов и создано 2 305 рабочих мест: из них по 186 проектам за счет государственного финансирования – 1 266 рабочих мест, а по 64 проектам за счет частных инвестиций – 1 039. В рамках поручения Главы государства «На 10 тысяч жителей – 100 новых рабочих мест» создано 19 878 рабочих мест. Кроме того, 35 004 человека направлены на постоянные рабочие места, 21 175 человек – на субсидируемые рабочие места. В рамках мер по поддержке предпринимательства 727 гражданам предоставлены государственные гранты. Об этом было сказано на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Глава области дал ответственным лицам соответствующие поручения по полному обеспечению плановых показателей, особенно по трудоустройству молодежи, созданию новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов и повышению эффективности мер государственной поддержки.

– Поручаю обеспечить полное и качественное исполнение показателей, утвержденных на 2026 год в сфере занятости. Нужны конкретные меры по созданию постоянных рабочих мест за счет привлечения дополнительных инвестиций, снижению уровня безработицы. Проанализируйте данный вопрос, – сказал глава региона.

На аппаратном совещании руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Мекенхан Козыханулы доложил о проделанной работе и актуальных вопросах в сфере занятости.

В этом году в рамках утвержденной акимом области Региональной карты создания рабочих мест планируется создание 74 516 рабочих мест, в том числе в рамках нацпроектов и государственных концепций – 2 465, по поручению Главы государства «На 10 тысяч жителей - 100 новых рабочих мест» – 11 476, за счет субсидируемых рабочих мест – 18 530, через государственные гранты – 1 450 рабочих мест. Кроме того, в области планируется предоставить 40 595 вакантных рабочих мест.

В этом году по 80 инвестиционным проектам планировалось создание 1 138 рабочих мест. На сегодняшний день запущено 64 проекта и создано 1 039 рабочих мест.

В направлении поддержки предпринимательства в этом году 1 450 гражданам планируется выдать государственные гранты на сумму 2 508,5 млн тенге. На сегодня по первому потоку 721 гражданин получил грант. Также для трудоустройства граждан, состоящих на учете службы пробации, на год утверждено 180 квотных мест, из них исполнено 178. Исполнение плана составило 98,9%.

На совещании был заслушан отчет руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Кумисбека Жаппара о проделанной работе по кредиторской задолженности областного бюджета. Были доложены результаты анализа, проведенного в соответствии с поручением акима области, и предложены возможности погашения.

Глава области поручил ответственным лицам провести полный анализ финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий, поэтапно внедрить экономически обоснованные тарифы, обеспечить баланс доходов и расходов и разработать долгосрочные планы погашения накопленной задолженности.

Пресс-служба акима Туркестанской области