В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПОСТРОЕНА БАЗА ХРАНЕНИЯ АВИАТОПЛИВА

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с первым заместителем директора ТОО «КазМунайГаз-Аэро» Ерланом Ахмолдиным. На встрече были обсуждены вопросы реализации инвестиционного проекта в регионе. Было доложено о текущем состоянии проекта и дальнейших планах. Инвестор поблагодарил акимат области за оказанную поддержку.

Аким области отметил высокую значимость этого проекта для региона и сообщил, что работа по его сопровождению будет продолжена.

ТОО «КазМунайГаз-Аэро» планирует построить в Орангайском сельском округе Сауранского района базу хранения авиатоплива марки JET A-1 и горюче-смазочных материалов. Общая стоимость проекта – 19 млрд тенге. При запуске предприятия будет создано 50 рабочих мест.

Общая мощность хранения проекта достигает до 19 тысяч кубических метров. Из них 12 тысяч кубических метров предназначены для авиационного топлива ТС-1, РТ и JET A-1.

Решением регионального координационного совета одобрено выделение земельного участка площадью 10,93 гектара, необходимого для проекта. В настоящее время ведутся работы по разработке землеустроительного проекта. Начало строительных работ запланировано на первый квартал 2027 года.

Пресс-служба акима Туркестанской области