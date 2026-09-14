В целях улучшения взаимодействия между субъектами предпринимательства и государством, обсуждения вопросов регулирования отношений бизнеса и государства и выработки по ним конструктивных решений, повышения правовой грамотности субъектов предпринимательства и организаций для осуществления безопасной деятельности, а также развития системной профилактики нарушений обязательных требований законодательства по вопросам государственного контроля и надзора в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности государства проводится Единый день отчета.

В данном мероприятии примут участие Палата предпринимателей «Атамекен», Прокуратура Туркестанской области, Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Туркестанской области, Департамент экономических расследований по Туркестанской области, а также департаменты государственных доходов, контроля в сфере образования, чрезвычайных ситуаций, труда, социальной защиты и миграции, санитарно-эпидемиологического контроля, технического регулирования и метрологии, юстиции, регулирования естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей, внутреннего государственного аудита, экологии, геологии и природных ресурсов, Департамент полиции, Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области, Ревизионная комиссия по Туркестанской области и другие государственные органы и организации.

Приглашаем всех предпринимателей нашего региона принять участие в данном мероприятии.

Дата, время и место проведения: 24 сентября 2026 года в 16:00, г. Туркестан, административно-деловой центр, здание «Достық Үйі».