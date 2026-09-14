В специальной экономической зоне «TURAN» города Туркестана реализуется масштабный инвестиционный проект, направленный на развитие текстильной промышленности. На производственной площадке площадью 20 гектаров строится современная фабрика ТОО «Hygeia Textile Kazakhstan» по производству хлопчатобумажной пряжи и джинсовой ткани. Акиматом Туркестанской области ведется интенсивная работа по подведению необходимой инженерной инфраструктуры к предприятию. В частности, проводятся работы по обеспечению производственного объекта электроэнергией, газом, водой и другими инженерными сетями.

С целью контроля хода строительства заместитель акима Туркестанской области Канат Кайыпбек посетил вспомогательную зону специальной экономической зоны «TURAN» площадью 290 гектаров. Он встретился с представителями компании и обсудил ход строительных работ.

В ходе осмотра К. Кайыпбек поручил ответственным лицам ускорить работы по полному обеспечению проекта инженерной инфраструктурой, своевременно решать возникающие вопросы совместно с инвестором и обеспечить соблюдение четкого графика работ по каждому направлению. Кроме того, инвесторам было поручено качественно и в соответствии с утвержденным графиком завершить строительство производственных зданий, а также при необходимости увеличить количество рабочих и техники на строительной площадке и строго соблюдать требования безопасности труда.

Общая стоимость проекта по производству хлопчатобумажной пряжи и джинсовой ткани составляет 25,8 млрд тенге. Первую очередь предприятия планируется запустить до конца 2026 года. При выходе на полную мощность проект создаст около 1000 рабочих мест. Строительные работы ведет ТОО «Qaz Build Elements».

В настоящее время на объекте ведутся интенсивные работы. Строительство общежития и офисных зданий близится к завершению. По двум производственным корпусам завершены земляные работы, заливка фундамента, бетонирование и монтаж металлоконструкций. В строительстве задействованы четыре единицы техники и около 40 рабочих. Также близятся к завершению работы по обеспечению предприятия необходимой инженерной инфраструктурой.

В целом, проект «Hygeia Textile Kazakhstan» является одним из крупных инвестиционных проектов в Туркестанской области, направленных на глубокую переработку хлопкового сырья, увеличение объема готовой продукции и развитие текстильной промышленности. Запуск предприятия позволит повысить производственный потенциал региона, создать новые рабочие места и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Отметим, в Туркестанской области функционируют индустриальные зоны, где инвесторам предлагаются земельные участки с готовой инфраструктурой, и малые промышленные парки, позволяющие арендовать или приобрести готовые здания на льготных условиях. Также действует специальная экономическая зона «TURAN», где для инвесторов, ориентированных на развитие глубокой переработки, предусмотрены налоговые и таможенные льготы. Ход реализации инвестпроектов в данных зонах находится на прямом контроле акима области Нуралхана Кушерова.

Пресс-служба акима Туркестанской области