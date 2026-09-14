В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ВЫСТАВКА КАЗАХСКИХ ТАЗЫ И ТОБЕТА

Глава государства уделяет особое внимание сохранению, разведению и международному продвижению породы казахский тазы. В этом году в нашей стране впервые отмечался День казахских тазы и тобета. В этой связи в рамках инициированной Президентом общенациональной программы «Таза Қазақстан» в Байдибекском районе Туркестанской области прошла выставка-фестиваль пород собак тазы и тобет.

Главная цель мероприятия, посвященного национальному наследию, – пропаганда традиционной культуры и национального наследия казахского народа, демонстрация самобытных особенностей тазы и тобета, широкое популяризация чистокровных собак, а также воспитание национальных ценностей у подрастающего поколения.

В многовековой истории казахского народа собака была верным спутником человека, защитником скота и неотъемлемой частью охотничьего и соколиного искусства. При этом тазы отличается своей резвостью и ловкостью, а тобет известен своей храбростью, крупным телосложением и смелостью.

На выставке, организованной управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области, вниманию публики были представлены около 20 казахских тазы и тобетов. В ходе выставки оценивались породные особенности собак, телосложение, уход и культура разведения.

На церемонии открытия мероприятия с речью выступили руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Галымжан Тулепов и руководитель аппарата акима Байдибекского района Фазылбек Ауен, которые отметили значимость фестиваля.

– От всей души поздравляю с открытием выставки собак пород тазы и тобет, организованной в рамках общенационального экологического проекта «Таза Қазақстан», реализуемого по инициативе Президента Республики Казахстан. Пропаганда наших национальных ценностей, охрана окружающей среды и формирование экологической культуры – одна из важнейших задач сегодняшнего общества. В этой связи особое значение имеют такие мероприятия, которые сочетают в себе бережное отношение к природе и преемственность национальных традиций. Согласно плану мероприятий республиканского и регионального уровня, подготовленному на этот год, сегодняшняя выставка проходит в одном из живописных мест Байдибекского района – у водопада Шукуршак. Для казахского народа тазы и тобет – это не просто породы собак, это ценность, тесно связанная с нашей национальной самобытностью, охотничьим искусством и традиционным образом жизни. Наши предки ценили тазы как резвого охотничьего спутника, а тобета использовали для охраны скота и защиты спокойствия народа. Сегодня сохранение этих национальных пород, защита их генетических особенностей и передача их будущим поколениям – наша общая задача, – сказал руководитель управления и выразил благодарность всем гражданам, внесшим вклад в пропаганду национальных ценностей.

В завершение мероприятия гражданам, активно участвовавшим в фестивале, были вручены специальные дипломы и призы. Перед публикой выступили местные артисты.

Отметим, одна из основных идей проекта «Таза Қазақстан» – превращение охраны окружающей среды в повседневную культуру и общественную ценность. Охрана природы не ограничивается только работами по уборке. Это бережное использование природных ресурсов, сохранение биоразнообразия, заботливое отношение к животному миру и формирование культуры гармоничного сосуществования с природой.

В Туркестанской области ведется системная работа по охране природных территорий, сохранению растительного и животного мира, повышению экологической культуры. Сегодняшняя выставка позволила сочетать работу в этом направлении с национальными традициями и широко пропагандировать идеи охраны природы в обществе.

Пресс-служба акима Туркестанской области