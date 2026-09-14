В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны продолжается работа по развитию социальной и транспортной инфраструктуры, модернизации здравоохранения, поддержке сельских территорий и реализации инвестиционных проектов. Ниже представлены ключевые объекты и проекты, запущенные в регионах страны.

В Карагандинской области в Осакаровском районе запущена первая очередь крупнейшей молочно-товарной фермы компании «Евразия Инвест LTD». Инвестиции в проект превышают 30 млрд теңге. Первая очередь рассчитана на 1,2 тыс. голов дойного стада, а после завершения всех этапов поголовье достигнет 6 тыс. коров, при этом общее поголовье превысит 15 тыс. голов.

В городе Түркістан открылась современная вирусологическая лаборатория. Запуск этой лаборатории значительно расширит диагностические возможности региона. Ранее, в связи с отсутствием специализированной вирусологической лаборатории в Туркестанской области, биологические образцы для проведения исследований отправлялись в другие регионы страны. Открытие учреждения позволит существенно сократить сроки диагностических исследований и повысить доступность лабораторных услуг для населения.

В Актюбинской области в селе Бадамша Каргалинского района введен в эксплуатацию четырехэтажный районный диагностический центр. В новом центре функционируют кабинеты ультразвуковой диагностики (УЗИ), фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), электрокардиографии (ЭКГ), маммографии, флюорографии и рентгенодиагностики. Также предусмотрены кабинеты для проведения биохимических исследований.

Система здравоохранения Жамбылской области пополнилась двумя современными передвижными медицинскими комплексами, приобретенными при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына». В одном комплексе установлен компьютерный томограф, во втором – цифровой маммограф и УЗИ-аппарат экспертного класса.

В Туркестанской области модернизирован железнодорожный вокзал «Сарыағаш». Площадь вокзала увеличена с 449,1 до 558,5 м2, он рассчитан на обслуживание около 150 пассажиров в сутки.

В области Жетісу завершен ремонт автомобильной дороги областного значения «Талдықорған – Үштөбе» протяженностью 42 км. Работы начались в мае и завершены на два месяца раньше установленного срока.

В Карагандинской области также открыт лабораторно-аналитический комплекс «ЖанаLAB» для геологоразведки. Проект стоимостью около 9 млрд теңге реализован компанией Solidcore Resources в СЭЗ «Сарыарка». Лаборатория рассчитана на проведение до 200 тыс. проб в год и позволит повысить эффективность геологоразведочных работ, ускорить получение результатов исследований и создать около 150 постоянных рабочих мест.

В области Абай открылась пожарная станция в районе Бесқарағай. Этот один из районов с наиболее обширным лесным фондом в регионе. На его территории расположены 390 тыс. га леса, относящихся к шести филиалам государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

В Восточно-Казахстанской области в поселке Касыма Кайсенова Уланского района открыли новый сквер площадью почти 16 тыс. м2 для семейного отдыха и занятий спортом. Объект стоимостью более 470 млн теңге создан на месте ранее неблагоустроенного оврага с учетом пожеланий жителей. В сквере обустроены детская площадка, футбольное поле, воркаут-зона, уличные тренажеры, прогулочные дорожки и освещение.

В селе Құлынжон района Самар Восточно-Казахстанской области открыли новый интернат и спортивный комплекс. Объекты создают дополнительные условия для обучения, проживания и занятий спортом детей из отдаленных населенных пунктов.