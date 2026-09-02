АКИМ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ORANO»

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с председателем Совета директоров группы компаний «ORANO» Клодом Имовеном. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между Туркестанской областью и группой компаний «ORANO», а также реализации новых совместных проектов.

Н. Кушеров остановился на инвестиционном потенциале региона и отметил важность партнерства в направлении подготовки квалифицированных специалистов для производственных предприятий.

– Для нас, наряду с привлечением инвестиций, крайне важен вопрос подготовки местных кадров. В связи с этим мы предлагаем взять под шефство Вашей компании колледжи области и совместно готовить необходимых для производств специалистов через систему дуального обучения. Это даст молодежи возможность наряду с теоретическими знаниями получить реальный производственный опыт и после завершения обучения трудоустроиться на постоянную работу, – сказал аким области.

К. Имовен выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Туркестанской областью и готовность к дальнейшему укреплению взаимного партнерства.

По итогам встречи стороны договорились изучить совместную работу по направлениям инвестиций и подготовки кадров, а также углублять деловые связи.

Пресс-служба акима Туркестанской области