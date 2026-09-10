Первая команда призывников из Туркестанской области отправилась в Астану

На территории воинской части 5574 Национальной гвардии Республики Казахстан в рамках осенней призывной кампании состоялась торжественная церемония проводов граждан, призванных на срочную воинскую службу.

В ходе мероприятия 61 молодой военнослужащий из областного сборного пункта Туркестанской области отправился в воинскую часть 5573 Национальной гвардии, расположенную в городе Астана, для прохождения воинской службы и выполнения конституционного долга перед Родиной. В церемонии проводов будущих гвардейцев приняли участие около 200 военнослужащих срочной службы воинской части 5574, ветераны военной службы и войны, а также родители, родственники и друзья призывников.

Торжественное мероприятие началось с доклада командиру воинской части 5574 подполковнику Толеген Шыныбекову.

В ходе мероприятия начальник Департамента по делам обороны Туркестанской области полковник Адилет Утарбаев поздравил молодых военнослужащих с отправкой на воинскую службу, отметив, что выполнение воинского долга перед Родиной является большой ответственностью и важным жизненным опытом для каждого гражданина.

– Это большая честь для каждого мужчины, ведь воинская служба является важной школой жизни, которая воспитывает мужество, стойкость, дисциплину и ответственность. Вы – будущее нашей страны, ее защитники и опора независимости. Поэтому вместе с собой вы несете надежды своих родителей и доверие всего народа. Уверен, что вы с честью оправдаете оказанное вам доверие. Также хочу выразить благодарность родителям, которые сегодня находятся здесь. Спасибо вам, за воспитание достойных сыновей, готовых служить стране, – сказал полковник Адилет Утарбаев.

В свою очередь председатель областного Совета ветеранов Вооруженных сил, подполковник запаса Бабай Алдабергенов пожелал молодым военнослужащим доброго пути и отметил важность воинской службы в жизни каждого гражданина.

– Армия – настоящая школа жизни. Здесь вы учитесь уважать старших, соблюдать дисциплину и быть ответственными. Хочу сказать современной молодежи: не следует уклоняться от армии, необходимо с честью выполнить свой долг перед Родиной и вернуться домой. Это, один из уникальных жизненных опытов, который предстоит пройти каждому гражданину, – сказал ветеран.

В завершение мероприятия начальник

Департамента по делам обороны Туркестанской области полковник Адилет Утарбаев и командир воинской части 5574 подполковник Толеген Шыныбеков встретились с родителями призывников и провели разъяснительную работу по вопросам порядка и особенностей прохождения воинской службы.

Отметим, что в рамках осенней призывной кампании из Туркестанской области планируется призвать на срочную воинскую службу около 2500 граждан.