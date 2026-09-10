В ТУРКЕСТАНЕ ОТКРЫЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В городе Туркестане состоялась церемония открытия вирусологической лаборатории Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Новая лаборатория запущена Правительством Республики Казахстан в рамках странового проекта Пандемического фонда при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и содействии Программы развития ООН (ПРООН). Проект направлен на укрепление лабораторной системы Казахстана и на предотвращение вспышек инфекционных заболеваний в стране.

В мероприятии приняли участие первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев, первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов, старший экономист по вопросам здравоохранения Всемирного банка и старший портфельный менеджер Пандемического фонда, представитель Пандемического фонда доктор Ампаро Елена Гордильо-Тобар, Представитель Всемирной организации здравоохранения в Казахстане доктор Скендер Сыла, а также представители ПРООН, Национального центра экспертизы и местных исполнительных органов.

Выступая на церемонии открытия, первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев отметил значимость новой лаборатории для региона.

– Для такого крупного и густонаселенного региона наличие собственной современной вирусологической лаборатории имеет огромное значение. Это, прежде всего, скорость диагностики и возможность своевременно реагировать на инфекционные угрозы. Наша задача – системно укреплять лабораторную инфраструктуру регионов, чтобы система была готова не только к текущим вызовам, но и к потенциальным новым эпидемиологическим рискам, – сказал он.

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов подчеркнул значение данного проекта для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности региона.

– Сегодня в нашем регионе происходит очень важное, историческое событие в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологической безопасности. В области торжественно открывается новая вирусологическая лаборатория. Пандемия COVID-19 стала большим испытанием как для всего мира, так и для нашей страны. В те трудные часы медицинские работники и специалисты лабораторий, не жалея сил, день и ночь трудились ради здоровья населения. Именно тот период наглядно показал, насколько Туркестанской области необходима современная вирусологическая лаборатория. Своевременно учтя такие ситуации и приняв оптимальное решение, за счет странового гранта Пандемического фонда Республики Казахстан, при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения и при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций, впервые на территории Казахстана, в городе Туркестане, построена вирусологическая лаборатория. Мы выражаем вам безграничную благодарность за внимание к будущему страны. Это большие инвестиции в будущее страны и здоровье народа! – сказал первый замакима области, выразив благодарность всем гражданам, внесшим вклад в реализацию этого проекта.

В ходе торжественного мероприятия почетные гости осмотрели лабораторию и ознакомились с современным оборудованием.

Запуск этой лаборатории значительно расширит диагностические возможности региона. Ранее, в связи с отсутствием специализированной вирусологической лаборатории в Туркестанской области, биологические образцы для проведения исследований отправлялись в другие регионы страны. Открытие учреждения позволит существенно сократить сроки диагностических исследований и повысить доступность лабораторных услуг для населения. Кроме того, лаборатория усилит систему эпидемиологического надзора в регионе и расширит возможности по своевременному выявлению инфекционных заболеваний и оперативному реагированию на них.

Казахстан вошел в число стран, получивших финансирование от Пандемического фонда в рамках первого этапа глобального отбора проектов, направленных на укрепление готовности к пандемиям и потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Грант Пандемического фонда поддерживает укрепление национальной системы общественного здравоохранения с акцентом на развитие эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями, модернизацию лабораторных систем, обеспечение биологической безопасности и биологической защиты, совершенствование механизмов раннего выявления вспышек инфекционных заболеваний и реагирования на них, усиление мер инфекционного контроля и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения.

Пресс-служба акима Туркестанской области