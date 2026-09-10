40 СПОРТСМЕНОВ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЩИТЯТ ЧЕСТЬ СТРАНЫ НА ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГРАХ

В этом году с 19 сентября по 4 октября в японских городах Айти и Нагоя пройдут XX Летние Азиатские игры. В составе сборной Казахстана честь страны в 14 видах спорта будут защищать 40 спортсменов из Туркестанской области.

Спортсмены региона завоевали лицензии по гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, плаванию, триатлону, бадминтону, женской борьбе, тхэквондо, гандболу, баскетболу 3х3, волейболу, стрельбе из лука, дзюдо и каратэ.

А именно: по гребле на байдарках и каноэ - 5 спортсменов, академической гребле – 6, плаванию – 1, триатлону – 1, бадминтону – 2, женской борьбе – 2, тхэквондо – 1, гандболу – 10, баскетболу 3х3 – 2, женскому волейболу – 2, стрельбе из лука – 1, дзюдо – 1 и каратэ – 1 спортсмен выйдут на старт.

Среди спортсменов Туркестанской области есть как опытные атлеты, неоднократно с честью защищавшие честь страны на международных соревнованиях, так и молодые спортсмены, которые впервые будут выступать на континентальном первенстве.

В регионе оказывается постоянная поддержка развитию массового и спорта высших достижений, повышению мастерства спортсменов и их качественной подготовке к международным стартам. При поддержке акима области Нуралхана Кушерова приоритет отдается укреплению материально-технической базы спортивной отрасли, строительству новых спортивных объектов и модернизации действующих.

В последние годы в регионе увеличилось количество современных объектов, позволяющих регулярно заниматься спортом, созданы необходимые условия для проведения учебно-тренировочных сборов и профессиональной подготовки спортсменов. Эта работа повышает спортивный потенциал Туркестанской области и позволяет увеличить число спортсменов, представляющих регион на международной арене.

Отметим, спортсмены Туркестанской области также примут участие в Азиатских Параиграх. На эти соревнования от региона получили лицензии 5 спортсменов в трех видах спорта. Они выступят в парадзюдо, паралегкой атлетике и параплавании.

Честь страны в парадзюдо защитят Калмырза Бексултан, Оналбек Багланбек, Сейилбекова Актолкын, в паралегкой атлетике – Айтмырзаев Мукан, в параплавании – Рахманберди Саулет.

Пресс-служба акима Туркестанской области