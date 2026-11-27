В Жетысайском районе в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, организованы масштабные работы по уборке и озеленению.

Сотрудники государственных и квазигосударственных учреждений во главе с акимом района Сериком Мамытовым, представители интеллигенции и молодежь района, местные жители высадили на территории района две тысячи саженцев.

Работы не ограничились только посадкой деревьев, параллельно проводились благоустройство территории района и санитарная очистка. В частности, побелены приствольные круги деревьев, покрашены ограждения скверов, парков и цветников. Кроме того, собранные твердые бытовые отходы вывезены в специальные места, наведен порядок в чистоте общественных мест.

В Жетысайском районе работы по озеленению продолжаются системно. По данным руководителей соответствующих отраслей, в весенний и осенний сезоны прошлого года на территории района всего было высажено 52 600 саженцев. А в этом году планируется посадить еще 47 тысяч деревьев. Из них 14 тысяч высажены весной, остальные 33 тысячи будут высажены в осенний сезон.

Особое внимание уделяется и тому, чтобы саженцы прижились и хорошо росли. На сегодняшний день территории, где высажены деревья, полностью огорожены, обеспечена система полива проточной водой. Это одна из важных работ, направленных на уход за каждым высаженным саженцем и сохранение зеленых насаждений на долгие годы.

Пресс-служба акима Туркестанской области