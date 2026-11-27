В городе Шардаре в рамках программы «Таза Қазақстан» проведены осенние работы по посадке деревьев. В акции принял участие аким района Арман Карсыбаев и внес свой вклад в озеленение улиц.

Отметим, в регионе по поручению акима области проводится работа по озеленению 807 населенных пунктов. В рамках утвержденного регионального плана предусмотрено охватить зелеными насаждениями около 90 процентов населенных пунктов, по области планируется посадить около 4 млн саженцев. В прошлом году было высажено 1 007 123 саженца различных деревьев.

Работы по озеленению продолжаются и в этом году. Всего предусмотрено посадить 1 млн саженцев, из них 332,5 тыс. высажены в весенний сезон. А в осенние месяцы ведется работа по посадке около 700 тыс. саженцев.

Пресс-служба акима Туркестанской области