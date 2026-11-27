В селе Коксарай Отырарского района Туркестанской области введен в эксплуатацию детский сад-ясли «Коксарай» на 190 мест. В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие руководитель областного управления образования Галымжан Орынов и аким района Кайрат Жолдыбай, которые поздравили сельчан с радостной новостью.

В детском саду созданы все условия для развития малышей, получения качественного воспитания и образования. Открытие современного детского сада в селе с населением более 5 тысяч человек - важный социальный объект, который повысит доступность дошкольного воспитания и обучения и даст малышам возможность получать качественное воспитание.

На торжественном мероприятии особую благодарность выразили учредителю Муталхану Саттару, выступившему инициатором строительства детского сада. За вклад в социальное развитие села и заботу о будущем ему вручено специальное благодарственное письмо.

Пресс-служба акима Туркестанской области