В своем выступлении Глава государства поблагодарил Президента Владимира Путина за приглашение на форум, объединивший специалистов в области искусственного интеллекта самого высокого уровня, а также высоко оценил достижения России в науке и технологиях.

– Россия испокон веков была известна и уважаема своими гениальными учеными-изобретателями, в том числе в сфере инженерии. Именно здесь и сейчас было бы уместно назвать имена таких титанов науки, как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Кулибин, Николай Лобачевский, Андрей Колмогоров, Александр Попов, Сергей Королев, Константин Циолковский, Игорь Курчатов, Петр Капица и многие другие. Назвать всех, наверное, бумаги и времени не хватит. Знаковой вехой в формировании нового технологического уклада стало создание под руководством академика Сергея Лебедева одной из первых в мире электронных вычислительных машин, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент Казахстана, эти славные традиции получают достойное продолжение в современной России.

– По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, Россия занимает второе место в мире по числу заявок на производство уникальных конструкций и моделей, значение которых для развития человечества трудно переоценить. Современные разработки ведущих российских технологических компаний, прежде всего «Сбера» и «Яндекса», не могут не произвести должного впечатления на всех непредвзятых людей, интересующихся развитием высоких технологий. Что касается «Яндекса», как, впрочем, и «Сбера», они очень широко представлены на нашем рынке. «Яндекс», по сути, является самым крупным работодателем в Казахстане. Масштаб инновационной инфраструктуры российского государства наглядно демонстрируют признанные флагманы – «Курчатовский институт», «Сколково», «Иннополис», «Технополис» и многие другие, – сказал Касым-Жомарт Токаев.