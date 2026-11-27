Под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам реализации конституционного принципа «Закон и порядок». На заседании рассмотрели вопросы трудоустройства граждан, состоящих на учете пробации, профилактики правонарушений среди подростков и формирования культуры законопослушания в обществе. Аким области заслушал отчеты ответственных руководителей и дал соответствующие поручения.

- Необходимо принять конкретные меры по обеспечению постоянной занятостью лиц, состоящих на учете службы пробации, пересмотреть систему их переподготовки и освоения профессии и внести предложения. Нужно усилить механизмы адресной и индивидуальной работы с учащимися группы риска, имеющими девиантные изменения в характере и поведении, систематизировать меры профилактики преступности среди несовершеннолетних. Кроме того, в рамках принципа «Закон и порядок» провести широкомасштабную информационно-разъяснительную работу и усилить работу с целевыми группами, - сказал Нуралхан Кушеров.

В ходе заседания заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту и Туркестанской области Данияр Баятанов доложил о трудоустройстве граждан, состоящих на учете службы пробации. По его данным, 502 человека, состоящих на учете, привлечены к оплачиваемому труду. Руководитель областного управления образования Галымжан Орынов остановился на работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и озвучил свои предложения. А заместитель начальника областного департамента полиции Галымжан Куашбаев отчитался о мерах по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в регионе. В настоящее время из 93 134 камер видеонаблюдения в области 51 829 подключены к центру оперативного управления департамента полиции. С их помощью за 10 месяцев раскрыто 356 преступлений и выявлено около 120 тысяч административных правонарушений.

В результате мер по профилактике интернет-мошенничества количество зарегистрированных фактов снизилось на 42,8 процента. Кроме того, заблокировано около 409 интернет-ресурсов с незаконным контентом, приостановлены 1 073 счета лиц, подозреваемых в причастности к мошенничеству. В рамках борьбы с наркопреступностью проведено 165 рейдов, удалено 515 граффити-надписей, заблокировано 1 360 интернет-ресурсов, связанных с распространением наркотиков.

Руководитель областного управления общественного развития Жанар Бектаева представила ход исполнения Концепции продвижения идеологии «Закон и порядок» на 2025-2030 годы. В регионе в целях формирования культуры законопослушания в 17 районах и городах организовано 1 299 мероприятий, охвачено более 135 тысяч человек. Проведено 2 563 мероприятия, направленных на формирование среди молодежи ценностей честности, трудолюбия, уважения к закону и любви к стране, в них приняли участие более 175 тысяч молодых людей. Организовано 1 910 психопрофилактических мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, лудомании, буллинга и аутодеструктивного поведения, разъяснительная работа проведена среди более 135 тысяч молодых людей.

По итогам заседания аким области поручил ответственным управлениям и акиматам районов и городов усилить работу по вопросам, обсужденным на повестке дня.

Пресс-служба акима Туркестанской области