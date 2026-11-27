Под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова состоялось заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции. На заседании были рассмотрены итоги внешнего анализа коррупционных рисков в жилищной сфере, а также проводимая работа по предупреждению нарушений в сферах культуры, координации занятости и социальных программ.

По первому вопросу руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Туркестанской области Ержан Карымсаков остановился на ряде системных недостатков в жилищной сфере. Департаментом проведен внешний анализ в областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и отделе жилищных отношений и жилищной инспекции города Туркестана.

В ходе анализа выявлены факты несоблюдения требований законодательства в направлениях субсидирования арендной платы, выдачи жилищных сертификатов, использования и приватизации служебного жилья. Так, в городе Туркестане за последние три года расторгнуты договоры с 483 лицами, нарушившими требования субсидирования арендной платы. Необоснованно выплаченные им из бюджета средства возвращаются. Также отмечено, что в 2022-2025 годах из-за несвоевременного расторжения договоров аренды бюджету был причинен ущерб.

Аким области обратил внимание ответственных руководителей на выявленные недостатки и предупредил о недопустимости нецелевого расходования бюджетных средств. В связи с этим поручено провести служебную проверку в отношении лиц, допустивших нарушения, при выявлении признаков преступления направить материалы в правоохранительные органы, провести инвентаризацию служебного жилья и полностью взыскать задолженность по арендной плате и коммунальным платежам.

В рамках второго вопроса повестки дня с докладами выступили заместитель руководителя областного управления культуры Галымжан Ерназаров и руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Мекенхан Козыханулы.

В сфере культуры представлена работа по формированию антикоррупционной культуры, обеспечению прозрачности финансовых и кадровых процессов. В текущем году в трёх профессиональных театрах региона поставлено 9 спектаклей, охватывающих тему коррупции, в областных музеях проведено 33 мероприятия. В библиотеках организованы встречи и информационные мероприятия, направленные на продвижение ценностей честности и добропорядочности.

В сфере занятости и социальных программ рассмотрены вопросы усиления служебного контроля, справедливого распределения государственных грантов и контроля за законностью субсидируемых рабочих мест. В 28 организациях, включающих 11 учреждений, подведомственных управлению, и 17 районных и городских карьерных центров, внедрена система Face ID.

Аким области предупредил руководителей управлений и акимов районов и городов о необходимости отдавать приоритет конкретным результатам работы по выявлению и устранению коррупционных рисков. Он отметил необходимость системного контроля за нарушениями в финансовых операциях, рисками в кадровых решениях и расходованием бюджетных средств.

- Каждый руководитель управления должен четко определить коррупционные риски в своей сфере, устранить причины их возникновения и лично отвечать за результат. Внутренний анализ должен проводиться качественно, расходование бюджетных средств и соблюдение требований государственных закупок должны быть взяты под строгий контроль. При использовании служебного жилья должно быть обеспечено выполнение требований законодательства, задолженность по арендной плате и коммунальным платежам должна быть полностью погашена. По субсидируемым рабочим местам должен быть усилен мониторинг работодателей, заново разработаны список и карта рисков организаций с низким показателем трудоустройства на постоянную работу. По каждому выявленному недостатку должны быть приняты конкретные меры, а их исполнение должно находиться на контроле, — сказал Нуралхан Кушеров.

На заседании комиссии были заслушаны предложения и замечания руководителей правоохранительных органов. Ответственным руководителям управлений даны конкретные поручения по качественной организации внутреннего анализа коррупционных рисков, предупреждению нарушений и устранению выявленных недостатков. Их исполнение взято на контроль.

Пресс-служба акима Туркестанской области