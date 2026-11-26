В Доме дружбы города Туркестана в рамках международного симпозиума «Диалог культур-2026» состоялась презентация уникального книжного альбома «Вечный и всегда новый Туркестан». Издание, выпущенное издательством «Алматыкітап» в рамках проекта «Читающая нация», реализуемого по инициативе Главы государства, подготовлено на трех языках. Автор – историк, исследователь Саттар Мажитов.

В мероприятии приняли участие вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев и заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, которые отметили значение издания в продвижении историко-культурного наследия.

Книга выпущена по инициативе председателя «Алматыкітап» Элеоноры Баталовой. В издание, готовившееся четыре года, вошли редкие фотографии, архивные документы, исторические материалы и малоизвестные факты, связанные с историей Туркестана. Книга ранее была представлена на международных книжных выставках в Пекине, Гуанчжоу и Франкфурте, а также в Астане на конференции, посвященной истории Золотой Орды, с участием Главы государства.

Пресс-служба акима Туркестанской области