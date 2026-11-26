На фестивале «AGROFEST TURKISTAN-2026» представили потенциал Туркестанской области в животноводстве, показатели производства мяса и экспорта. В регионе сосредоточено 13 процентов крупного рогатого скота республики, 20 процентов овец и коз, 10 процентов лошадей и 14 процентов верблюдов.

80 процентов экспортируемой из Казахстана говядины и 75 процентов баранины приходится на Туркестанскую область.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по увеличению производства сельскохозяйственной продукции, развитию животноводства и наращиванию экспорта продукции. В этом направлении аким области Нуралхан Кушеров уделяет приоритетное внимание формированию мясного кластера в регионе, увеличению поголовья скота, развитию откормочных площадок и мясоперерабатывающих предприятий.

За 10 месяцев текущего года на внешние рынки отправлено 35,5 тысячи тонн говядины и 25,2 тысячи тонн баранины.

В настоящее время в регионе реализуются восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 54,1 млрд теңге. В результате планируется создать 788 рабочих мест. При полном запуске проектов будет сформирована мощность по производству 18 тысяч тонн мяса и переработке 90 тысяч тонн мяса в год.

Наряду с развитием мясного кластера уделяется внимание утилизации отходов, образующихся при убое скота и переработке мяса. С этой целью в Ордабасинском районе запущено предприятие «HUATING BIOTECHNOLOGY Co., LTD». Завод стоимостью 9 млрд теңге способен производить 5 тысяч тонн пептонной продукции в год. В дальнейшем планируется экспорт продукции на рынок Китая.

Пресс-служба акима Туркестанской области