На фестивале «AGROFEST TURKISTAN-2026» представили потенциал Туркестанской области в тепличном хозяйстве и производственные показатели. Регион обеспечивает 63 процента потребности страны в овощах, выращенных в теплицах в межсезонный период.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ставит задачи по развитию сельского хозяйства, укреплению продовольственной безопасности и увеличению объемов отечественного производства. В этом направлении аким области Нуралхан Кушеров системно ведет работу по эффективному использованию аграрного потенциала региона, увеличению производства и привлечению инвестиций в сельское хозяйство.

Сегодня общая площадь теплиц в области составляет 1 007 гектаров. В этом году в тепличных хозяйствах произведено 150 тысяч тонн овощей.

Развитие тепличного производства позволяет круглый год обеспечивать население свежими овощами, снижать зависимость от импорта и обеспечивать занятость сельчан.

Тепличное хозяйство Туркестанской области – одно из важных аграрных направлений, вносящих вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Пресс-служба акима Туркестанской области