В Туркестанской области прошел фестиваль «AGROFEST TURKISTAN-2026», посвященный профессиональному празднику работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. На масштабном мероприятии был представлен агропромышленный потенциал региона, организованы выставка и ярмарка сельскохозяйственной продукции. В рамках праздником также были награждены лучшие работники отрасли и передовые районы.

На площадке фестиваля свою продукцию представили производители сельскохозяйственной продукции и предприниматели. Посетители выставки ознакомились с разнообразием местных товаров и увидели достижения сельхозтоваропроизводителей. Были организованы выставка племенного скота и проектов, реализованных в рамках программы «Ауыл аманаты». Гости, посетившие ярмарку и выставку, высоко оценили достижения Туркестанской области в сельском хозяйстве.

В торжественном мероприятии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил тружеников с профессиональным праздником. Сегодня в области работает около 90 тысяч агроформирований. Это 33% от общего республиканского показателя.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по повышению эффективности сельского хозяйства, модернизации производства и улучшению качества жизни сельчан. В результате работы в этом направлении регион добился значительных успехов в аграрной сфере. 14 процентов валовой продукции сельского хозяйства страны приходится на нашу область. За 10 месяцев текущего года произведено продукции на 1 триллион 252 миллиарда тенге, рост составил 7 процентов. В отрасль привлечено более 236 миллиардов тенге инвестиций. Объем экспорта достиг 592 миллионов долларов, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. А объем продукции переработки превысил 150 миллиардов тенге. Все это – результат упорного труда сельчан, – сказал Нуралхан Кушеров.

На праздничном мероприятии лучшим работникам сельского хозяйства были вручены государственные награды и награды акима области. Отличившиеся своим трудом граждане были награждены медалями «Еңбек ардагері» и нагрудными знаками «Ауыл шаруашылығы үздігі».

Лучшим в сельском хозяйстве признан Отырарский район, награжденный первым местом, а акиматы города Арысь и Сарыагашского района разделили второе и третье места.

В рамках фестиваля состоялась церемония подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве по созданию цифрового агрохаба «Growmart AI». Праздничное мероприятие завершилось концертной программой.

Отметим, в этом году посевная площадь в области увеличилась на 9 тысяч гектаров и достигла 920 тысяч гектаров. Земледельцы собрали 534 тыс. тонн зерна, 1,7 млн тонн овощей и картофеля, 1,5 млн тонн бахчевых культур. Исторический результат зафиксирован в хлопководстве. Благодаря внедрению передовых агротехнологий урожайность хлопка достигла 32 центнеров с гектара, а всего собрано 556 тысяч тонн хлопка-сырца. Это самый высокий показатель в истории региона. Кроме того, заготовлено 5,6 млн тонн кормов.

В рамках развития хлопково-текстильного кластера запущены четыре хлопкоперерабатывающих завода, предприятия по производству лент капельного орошения и пластиковых труб, а также прядильная фабрика. В результате более 1 200 местных жителей обеспечены работой. В Шардаринском районе запущен завод стоимостью 32 млрд тенге, перерабатывающий 150 тысяч тонн кукурузы в год. Только в этом году водосберегающие технологии внедрены на 50 тысячах гектаров, а общая площадь достигла 164 тысяч гектаров.

Туркестанская область также занимает высокую долю в животноводстве республики. 80% экспортируемой из Казахстана говядины и 75% баранины производится в области. За 10 месяцев текущего года экспортировано 35,5 тыс. тонн говядины и 25 тыс. тонн баранины. В целях развития мясного кластера в регионе запущены шесть откормочных площадок на 75 тыс. голов и мясоперерабатывающий комплекс годовой мощностью 30 тыс. тонн. Кроме того, начало работу предприятие по производству 5 тыс. тонн жира и пептона из костей животных в год.

Пресс-служба акима Туркестанской области