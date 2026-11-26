В Туркестане, накануне 35-летия Независимости Республики Казахстан, проходит II Международный симпозиум «Dialogue of Cultures: диалог культур-2026». Вице-Президент Республики Казахстан Ерлан Карин направил участникам симпозиума приветственное обращение. Он остановился на значимости встречи, проходящей накануне 35-летия Независимости, и отметил, что Конституция является основой общественного договора между человеком, обществом и государством.

Открывая пленарное заседание, Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова отметила, что этот симпозиум является продолжением международного профессионального диалога, начатого в 2025 году.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поздравил участников встречи и остановился на историко-духовном значении Туркестана, социально-экономическом развитии региона и его потенциале в укреплении международных культурных связей.

– Туркестан – священное место, на протяжении веков объединявшее разные цивилизации и культуры. История и духовное наследие этого города – общее достояние не только нашего народа, но и всего человечества. Поэтому проведение сегодняшней встречи в Туркестане имеет особое значение. В этом году исполняется 35 лет Независимости нашей страны. За эти годы Казахстан сформировался как государство и занял достойное место в мировом сообществе. Туркестанский регион тоже динамично развивался и достиг новых рубежей. Придание нашему городу особого статуса подняло его историческое и духовное значение на новый уровень, придав новый импульс развитию. Продвижение исторического и духовного авторитета Туркестана на международном уровне – одна из наших главных задач. Мы будем эффективно использовать эту возможность и дальше укреплять международные научные, культурные и творческие связи. Уверен, что сегодняшний симпозиум углубит взаимопонимание между народами и откроет путь к новым научным и культурным проектам, – сказал Нуралхан Кушеров.

Глава региона также остановился на показателях социально-экономического развития региона. Таң, объем валового регионального продукта вырос с 2 трлн тенге в 2019 году до 5,4 трлн тенге, промышленное производство – с 505 млрд до 1,6 трлн тенге. В области действует 21 индустриальная зона. Туда привлечено 66 млрд тенге инвестиций, запущено 60 предприятий. На стадии реализации находятся еще 45 проектов.

Н. Кушеров уделил особое внимание работе, направленной на повышение историко-духовного авторитета Туркестана на международном уровне. Он отметил, что решением Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) присвоение городу Туркестану статуса культурной столицы исламского мира в 2027 году еще раз подтверждает его историческое место в мировой и тюркской цивилизации. В связи с этим в городе планируется проведение таких масштабных международных мероприятий, как международный форум литературы и языка имени Ходжи Ахмеда Ясави и съезд специалистов музейного дела исламского и тюркского мира.

В рамках международного симпозиума пройдут тематические экспертные сессии, гостевые лекции и практические семинары, посвященные укреплению конституционных ценностей и государственности, верховенству права, доступности правосудия, правовой культуре, правам человека в сфере бизнеса, устойчивому развитию, социальной политике, семейным ценностям и ответственности поколений.

В работе симпозиума, наряду с Казахстаном, принимают участие представители государственных, правовых и научных организаций Азербайджана, Венгрии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Словении, Германии, Литвы и США.

Пресс-служба акима Туркестанской области