Заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев встретился с группой граждан, представивших новые идеи в сфере образования. Это издатель Гаухар Саймасаева, руководитель проекта, глава IT-компании TopIQ Анель Баталова, внук Абильхана Кастеева, художник-монументалист, художник книги-альбома «Вечный и всегда новый Туркестан» Даурен Кастеев. На встрече обсудили новые инициативы и инновационные проекты, направленные на развитие сферы образования.

В ходе встречи были представлены возможности проекта «TopIQ: Smart Class 2.0». Данный проект направлен на повышение качества знаний учащихся, облегчение работы учителей, индивидуализацию учебного процесса и эффективное использование возможностей искусственного интеллекта.

По итогам встречи стороны договорились развивать сотрудничество в сфере образования.

Пресс-служба акима Туркестанской области