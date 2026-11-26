26 ноября т.г. в Туркестане в преддверии 35-летия Независимости страны начал работу II Международный симпозиум «Dialogue of Cultures: Диалог культур 2026», организованный Конституционным Судом Республики Казахстан совместно с акиматом Туркестанской области.

Международная площадка объединила представителей органов конституционного контроля зарубежных государств, депутатов Курултая, государственных органов, международных организаций, научного и гражданского сообществ.

Центральной темой Симпозиума стало развитие правовой культуры и современного конституционализма через осмысление философии права, образования, науки и международных правовых стандартов.

Открывая пленарную сессию Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова отметила, что Симпозиум продолжает начатый в 2025 году международный профессиональный диалог, направленный на укрепление культуры верховенства Конституции. “Конституция задает ценностные ориентиры государства, культура помогает сделать их частью общественного сознания, а гражданская ответственность воплощает их в реальных делах и действиях”, – подчеркнула Эльвира Азимова.

Участники обозначили особую роль в сближении права и культур конституционным ориентирам «Заң мен Тәртіп», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан», их практическому воплощению в повседневной жизни общества.

С приветственным словом к участникам Симпозиума обратились Постоянный координатор ООН в Республике Казахстан Саранго Раднарагча, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Курултая Республики Казахстан Унзила Шапак, Постоянный представитель Программы развития ООН в Республике Казахстан Катаржина Вавьерниа.

В мероприятии приняли активное участие представители Курултая и государственных органов Республики Казахстан, конституционных судов Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, Суда Евразийского экономического союза, Программы развития ООН (UNDP), Детского фонда ООН (UNICEF), Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), Структуры «ООН-женщины», Офиса программ ОБСЕ в Астане, Фонда имени Фридриха Эберта, дипломатического корпуса и научно-академического сообщества, Южно-Казахстанский исследовательский университет имени Мухтара Ауэзова, Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясави, Международный университет туризма и гостеприимства, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Maqsut Narikbayev University, Caspian University, Казахский национальный женский педагогический университет, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Академию правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан,

Люблянского университета (Словения), Оснабрюкского университета (Германия), Вильнюсского университета (Литва), Университета Анкары Хаджи Байрам Вели, Университета Хаджеттепе, Эскишехирского университета Османгази (Турция), Ошского государственного университета, Международного университета имени К. Ш. Токтомаматова (Кыргызстан), Университета Стоуни-Брук (США), Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари (Узбекистан).

В работе Симпозиума также приняли участие член Комитета ООН по правам человека Акмал Саидов, член Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Мадина Джарбусынова и Уполномоченный по вопросам семьи в Республике Казахстан Снежанна Имашева.

На полях Симпозиума прошли тематические экспертные сессии, гостевые лекции и практические семинары по вопросам укрепления конституционных ценностей и государственности, обеспечения верховенства права и доступности правосудия, формирования правовой культуры, защиты прав человека в сфере бизнеса, устойчивого развития, социальной политики, семейных ценностей и ответственности поколений.

Симпозиум призван укрепить международное профессиональное сотрудничество и содействовать развитию правовой культуры, при которой конституционные ценности находят отражение не только в правовых институтах, но и в общественном сознании, культурных традициях и повседневной жизни граждан.