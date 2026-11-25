В ТУРКЕСТАНЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ-АЛЬБОМА «ВЕЧНЫЙ И ВСЕГДА НОВЫЙ ТУРКЕСТАН»
В рамках проекта «Читающая нация», инициированного Главой государства, во Дворце школьников города Туркестана прошла презентация уникальной книги-альбома «Вечный и всегда новый Туркестан». Издание, вышедшее на казахском, русском и английском языках, подготовлено издательством «Алматыкітап баспасы».
В содержательной встрече приняли участие президент издательства «Алматыкітап баспасы» Гаухар Саймасаева, внук Абылхана Кастеева, иллюстратор книги, художник Даурен Кастеев, учителя и работники библиотек.
Г. Саймасаева рассказала о ходе подготовки произведения, ставшего результатом четырёхлетних творческих поисков, сборе исторических данных и фотоматериалов.
В книгу-альбом вошли картины Даурена Кастеева «Рабия Бегим» и «Последний день Великого Эмира Тимура в Отраре». На встрече художник поделился своими поисками в создании образов исторических личностей и содержанием своих произведений.
Эта встреча стала содержательным мероприятием, представившим богатое наследие Туркестана через книгу и искусство и повысившим интерес к чтению книг.
Отметим, книга – результат четырёхлетних исследований и творческой работы. В издание вошли редкие исторические данные и документы, собранные из музеев Казахстана, Великобритании, Франции, России и Армении, около 300 иллюстраций. Среди них – светильники эпохи Эмира Тимура из фондов Государственного Эрмитажа, малоизвестные широкой публике картины о Туркестане и редкая автолитография из частной коллекции.
Пресс-служба акима Туркестанской области