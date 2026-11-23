В городе Муджу, Южная Корея, прошел XI чемпионат мира по паратаеквондо. На международных соревнованиях туркестанский спортсмен с честью защитил честь страны и принес в копилку сборной Казахстана бронзовую медаль.

Наш земляк Кайыргали Юсупбеков, выступавший в весовой категории 63 кг, является представителем клуба для спортсменов с инвалидностью «Сауран». Спортсмена, который показал себя с лучшей стороны на соревнованиях с участием лучших атлетов мира, тренируют Айдос Жаксыбеков и Розыбай Хайруллаев.

Отметим, уроженец Туркестана К. Юсупбеков неоднократно становился победителем Казахстана по паратаеквондо и чемпионом Азии. Завоеванная на чемпионате мира медаль - результат его упорного труда и постоянной подготовки.

Пресс-служба акима Туркестанской области